La Policía busca a un sospechoso tras una explosión en el centro de Lyon que ha dejado trece heridos

Publicada el 24/05/2019 a las 19:59 Actualizada el 24/05/2019 a las 20:11

Las autoridades de Francia han lanzado una operación de, tras una explosión registrada en el centro de la ciudad de Lyon que ha dejado, según informa Europa Press.Fuentes citadas por el diario francés Le Figaro han señaladohan sido trasladados a hospitales de la ciudad, si bien por el momento no hay más detalles acerca de su estado. La Fiscalía de Lyon ha indicado que las autoridades que sospechan que la explosión ha sido causada por un paquete bomba, tal y como ha recogido la cadena de televisión local BMFTV.Fuentes policiales han señalado que el artefacto habría sido lanzado desde una bicicleta por un hombre enmascarado que se ha dado a la fuga posteriormente. Por el momento, no hay detalles acerca de su posible identidad. "Lasvan a ser estudiadas por la Policía Judicial", ha indicado Aurélie Bonnet Saint-Georges, adjunta de la Alcaldía.El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha hablado deque ha dejado "heridos", pero "no víctimas mortales". La prefectura de la región de Auvernia-Ródano-Alpes ha indicado que en el lugar se ha establecido un perímetro de seguridad. Hasta allí se han desplazado el prefecto y el fiscal general del país.El incidente ha tenido lugar frente a, según los medios locales. Un grupo de artificieros se encuentra ya en el lugar del suceso. Por su parte, el ministro del Interior, Christophe Castaner, ha anunciado a través de su cuenta en Twitter un refuerzo de la seguridad en "espacios públicos y actos deportivos, culturales y religiosos".