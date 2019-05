La empresa constructora suspende las obras del muro en la frontera entre México y EEUU por la falta de permisos

Publicada el 30/05/2019 a las 10:02 Actualizada el 30/05/2019 a las 10:03

El grupo estadounidense We Build the Wall ha informado este miércoles quedebido a que el proyecto carecía de permisos, según informa Europa Press. Las autoridades de la localidad de Sunland Park, en el estado de Nuevo México, han ordenado al grupo que detenga la construcción del muero de acerodentro de un área considerada como "punto cero de las drogas ilegales, inmigrantes y esclavos sexuales". Sunland Park se encuentra en el sureste del estado, en la frontera con México , a unos"Si los demócratas no entregan los fondos para lo que votó el pueblo estadounidense en 2016, entonces nosotros lo haremos", señala el sitio web del grupo. El consejo asesor y algunos comités incluyen a Erik Prince, fundador de la controvertida empresa de seguridad privada Blackwater, el exsecretario de estado de Kansas, Kris Kobach, y el ex congresista de Colorado, Tom Tancredo, entre otros.El grupo ha recaudado más dey ha prometido reanudar la construcción. "Nos detuvimos anoche", ha manifestado Kobach, abogado del grupo, a Fox Business. "Le proporcionaremos más información a la ciudad esta mañana. Esperamos continuar muy pronto", ha añadido.largo en terrenos de la compañía American Eagle Brick Co. El muro se está construyendo para cerrar un espacio entre cercas de la sección de la frontera de El Paso, en Texas, un paso popular entre familias centroamericanas que han estado ingresando a Estados Unidos en cantidades récord para buscar asilo.