Saybie, el bebé más pequeño del mundo, ya está en casa

nació con tan soloel pasado mes de diciembre con un peso de. Es decir, tanto como una manzana. Se convirtió así enque consigue sobrevivir. Seis meses después, ya ha recibido el alta del Sharp Mary Birch Hospital for Women and Newborns de San Diego (California) con un peso de 2,3 kilogramos y en buen estado de salud.En diciembre, la madre de Saybie dio a luz mediante una cesárea de emergencia a las 23 semanas,. "Los médicos dijeron que el parto prematuro era necesario después de que descubrieron que el bebé no estaba aumentando de peso y que la vida de su madre estaba en riesgo inmediato", ha explicado el hospital en una nota de prensa recogida por Europa Pres.Saybie, considerada una–es decir un bebé nacido antes de las 28 semanas de gestación– fue tratada en la unidad de cuidados intensivos neonatales del hospital hasta que fue dada de alta durante este mes de mayo. "Saybie no experimentó ninguno de los desafíos médicos típicamente asociados con los micro bebés prematuros, que pueden incluir hemorragias cerebrales y problemas pulmonares y cardíacos", ha señalado desde el centro.Se cree que Saybie es, según el registro oficial de los bebés más pequeños del mundo que lleva la Universidad de Iowa: pesó 7 gramos menos que la registrada en Alemania en 2015.Aunque la familia dio permiso a este hospital de California para compartir su historia, desean permanecer en el anonimato para poder concentrarse en cuidar a su pequeña hija. El nombre '