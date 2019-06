Dimite Andrea Nahles, líder del Partido Social Demócrata alemán y socia de Merkel en el Gobierno

Publicada el 02/06/2019 a las 12:29 Actualizada el 02/06/2019 a las 13:05

"Castigo de los votantes"

Las pugnas internas en el Gobierno de Merkel

, líder del(SPD), aliado de Gobierno de la canciller alemana, Angela Merkel , ha anunciado este domingo sutras el desastroso resultado de las elecciones europeas de la semana pasada, según informa Europa Press. Nahles había anunciado a principios de esta semana suen el grupo parlamentario para que sus compañeros decidieran sobre su continuidad en el cargo tras el varapalo que ha sufrido el SPD en la cita electoral del domingo."Las discusiones mantenidas por el bloque parlamentario y las respuestas que me han llegado desde el partido me han demostrado que, ha hecho saber Nahles en un comunicado remitido por la formación política.Lossufrieron una doble humillación el 26 de mayo. Se desplomaron en Bremen, donde podrían perder el Gobierno después de más de 70 años, y en los comicios al Parlamento Europeo , donde fueron, quedando relegados a la tercera posición.Nahles anunciará públicamente su dimisión al frente del partido este lunes y al día siguientesin haber designado de momento a su sucesor.El SPD es socio reticente del Gobierno alemán, tras una apuesta fallida por asaltar el poder en las últimas elecciones. Sin embargo, el máximo representante del partido en el Ejecutivo, el vicecanciller alemán,, ya ha avanzado al diario Tagesspiegel, que no buscará una nueva "gran coalición" porque "tres grandes asociaciones de este tipo, seguidas,En un documento publicado el lunes, el número dos del SPD,, el líder de las juventudes socialdemócratas,, y el diputadohan esgrimido que los votantes han castigado al partido por su falta de claridad. "Necesitamos tener el valor de corregir decisivamente nuestro curso allí donde sea necesario (...) Eso significa un SPD sin miedo", han argumentado.y, si es necesario, antes", han dicho, subrayando que el SPD "no ha firmado una suscripción con los conservadores".De momento, han rehusado romper directamente con la CDU, pero han urgido a aprobar leyes sobre migración y pensiones y una fiscalidad progresiva para las empresas multinacionales, entre otras cuestiones. Nahles también ha descartado abandonar el Gobierno, aunque ha prometido presionar a los conservadores para conseguir más políticas sociales.Desde que comenzó su andadura, hace un año,. La canciller alemana tuvo que enfrentarse al desafío planteado por su socio bávaro, la CSU, en torno al política migratoria.. Por ahora, hay previstas otras tres votaciones antes de final de año, todas ellas en ex estados comunistas donde los ultraderechistas de Alternativa para Alemania (AfD) cobran fuerza.El ex líder del SPD y uno de los grandes rostros del partido,, ha manifestado a Welt am Sonntag que no se enfrentaría a Nahles en la votación del liderazgo el martes, pero ha declinado contestar si buscará ser reelegido como líder a partir de entonces.