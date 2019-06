Publicada el 02/06/2019 a las 16:21 Actualizada el 02/06/2019 a las 17:00

El Partido del Brexit recién fundado por Nigel Farage sería lay lograría un 26% de apoyo -dos puntos más que hace dos semanas-, según un estudio de Opinium para The Observer (The Guardian) recogido por Europa Press., con un 22% de respaldo -siete puntos menos- y, con un 17 por ciento de apoyo -cinco puntos menos-. El Partido Liberaldemócrata en cambio sube cinco puntos hasta el 16%. Por detrás quedan(11%, ocho puntos más).La semana pasada eran los liberaldemócratas los que lideraban la, lo que supone un claro indicio de que las Brexit son las más valoradas en detrimento de conservadores y laboristas, más divididos.Una herramienta de predicción del portal Electoral Calculus traduce estos porcentajes a una clara mayoría del Partido del Brexit cona solo 20 de la mayoría absoluta gracias al sistema de first past de post británico: el partido más votado en cada circunscripción es el que se lleva el escaño. Así, el principal perjudicado sería el Partido Conservador, que obtendría 26 diputados en-posible socio de gobierno de Farage-.A la pregunta de quién sería mejor, la actual mandataria, la conservadora Theresa May , y el líder de la oposición, Jeremy Corbyn , empatan con un 15 % de respuestas. En conjunto,y solo un 24% cree que lo ha hecho bien. Un 49 por ciento cree que nadie lo habría hecho mejor en sus circunstancias. En cuanto a la sucesión de May,es el favorito (24%) entre los conservadores, seguido por(14%).El estudio se basa en 2.005 entrevistas realizadas a través de Internet, ya después de las elecciones europeas.