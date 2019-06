Publicada el 02/06/2019 a las 13:20 Actualizada el 02/06/2019 a las 14:00

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha instado al próximo líder británico a, fundador del Partido del Brexit, Brexit y ha insistido en que Reino Unido debería negarse a pagar la denominada "factura de divorcio" que asciende a 39.000 millones de libras (44.061 millones de euros), según ha detallado en una entrevista realizada al diario Sunday Times y recogida por Europa Press.Asimismo,. Además, ha insistido en que eldebería de producirse este año. "Tienen que hacerlo. Tienen que cerrar ese trato", ha señalado durante la entrevista. En este sentido, el mandatario estadounidense considera que es un error que los conservadores no involucren a Farage en las negociaciones con Bruselas tras su éxito en las elecciones al Parlamento Europeo celebradas la semana pasada. "Me gusta mucho Nigel., ha destacado Trump.Entre esos candidatos se encuentran el exsecretario de Relaciones Exteriores Boris Johnson , a quien Trump elogió en una entrevista con el periódico Sun el viernes, junto con el exministro para las negociaciones de salida de Reino Unido de la Unión Europeay el ministro del Interior,(44.702 millones de euros). Es un número tremendo", ha dicho Trump refiriéndose al proyecto de ley de divorcio del Brexit.El presidente del país norteamericano ha reiterado supara suceder a la primera ministra, Theresa May , que han dicho Reino Unido debe irse del bloque en la fecha de vencimiento del 31 de octubre "con o sin un acuerdo".Además, ha advertido a los ministros británicos de que deben tener cuidado deal permitir que la empresa china Huawei Technologies instale la nueva red de telefonía móvil 5G en Reino Unido.Por último, ha mostradoal líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn , antes de "autorizar a la inteligencia estadounidense a compartir sus secretos más delicados con un Gobierno de izquierda", ha aseverado durante la entrevista varias horas después de que Corbyn criticase su apoyo explícito a, candidato a liderar el Partido Conservador."El intento del presidente Trump de decidir quién será el próximo primer ministro de Reino Unido es una, ha afirmado Corbyn.ni por 100.000 afiliados del Partido Conservador sin representatividad, sino por el conjunto del pueblo británico en elecciones generales", ha argumentado.La actual primera ministra, Theresa May, ha anunciado que dejará el cargo el próximo 7 de junio después de tres rechazos a otros tantas propuestas de Acuerdo de Retirada de la UE en el Parlamento. Hasta ahora