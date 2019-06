Dos abogados piden al TPI procesar a la UE y sus Estados miembros por "crímenes contra la humanidad" por su política migratoria

Publicada el 03/06/2019 a las 17:12 Actualizada el 03/06/2019 a las 18:00

Deux avocats, @shatzomer & @anatolium, accusent l’Union européenne et ses Etats membres de crimes contre l’humanité pour meurtre, torture, traitements inhumains et déplacements forcés, commis à l’encontre de migrants tentant de fuir la Libye. https://t.co/ggb5JxybX1 — Le Monde (@lemondefr) 3 de junio de 2019

Dos abogados han presentado este lunes ante la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) una comunicación con la que persiguen proporcionar "por la muerte de miles de migrantes en el Mediterráneo , informa Europa Press.Según la comunicación firmada por los abogados Omer Shatz y Juan Branco [ Aquí, en inglés ], de 244 páginas, reclaman a la oficina de la fiscal que no pase por alto a los arquitectos que orquestaron el "ataque" ante la que es, quizás, "la población más vulnerable del planeta" y le animan a actuar con prontitud y poner fin a unaque sucede bajo un "régimen de impunidad".El documento, tal y como relatan, es elen el que se han implicado un grupo de abogados y decenas de estudiantes. "Dada la actual situación geopolítica en Libia y el Mediterráneo central y tras haber establecido los Estatuto de Roma , nos remitimos a la Fiscalía", añade el escrito que pide a la comunidad de abogados que coopere y asista a, en su labor. "Es el fruto de dos años de investigación que nos han llevado a considerar quepor nuestros líderes europeos", señala Branco.Según apuntan en el escrito –que ha sido avanzado este lunes por varios diarios europeos, entre ellos El País–, lasproporcionadas a la fiscalsobre la situación de; declaración de una víctima confirmando, por primera vez, la participación de la; y documentos internos de órganos de alto nivel de la UE, en el marco de la comisión de "crímenes múltiples contra la humanidad en el contexto de un plan predefinido ejecutado de conformidad con un política dirigida a frenar los flujos migratorios de los africanos".Además, aportan declaraciones de los responsables políticos, hechas antes, durante y después de los hechos, que establecen "su conciencia de lo letal", consecuencias de sus decisiones y su implicación en los presuntos delitos; así comode los Derechos Humanos en Libia. Aunque señalan que no se ha incluido una explicación detallada y completa de la participación de funcionarios de la UE y los estados miembro en la "compleja cadena de", aseguran que la evidencia permite la identificación de los individuos más responsables, incluidos los directores de Frontex o comisarios de la UE."Nuestro enfoque en el escalón más alto de la UE y los funcionarios de los estados miembro se debe a la falta de recursos y la falta de información en los materiales para identificar un nivel inferior de la UE y funcionarios de los estados miembros. Confiamos en que la Oficina de la Fiscal, dada su experiencia y recursos, llevará a cabo esta tarea", añaden.Asimismo, dejanen delitos contra los migrantes y su relación con la UE, y los funcionarios de los estados miembro. Además, alertan de que existe una dificultad psicológica para percibir a la UE como "organización criminal"."El Mediterráneo está lleno de miles de cuerpos de hombres, mujeres y niños, y en Libia hay unos cuantos miles de migrantes vivos que se encuentran, con. No piden a Europa que entrene a sus guardias, ni que mejore la ventilación de estos campamentos. Piden a Europa que salve sus vidas no enviándolos de vuelta al lugar de donde huyeron, negándose a rescatarlos o ayudando a quienes los torturan y detienen", añaden.A juicio de los letrados, los responsables de estos "crímenes de lesa humanidad" debeny, por ello, solicitan a la fiscal que investigue a los ciudadanos de la UE implicados y enjuicie a los responsables., quien ha representado a Julian Assange , fue. El abogado hispano-francés se había incorporado a la Misión Unidimensional Integrada de Naciones Unidas para la Estabilización en República Centroafricana ( MINUSCA ),encargado de investigar crímenes de guerra y contra la Humanidad en el país. Fue cesado tras publicar varios tuits en los que, algo que violaba los términos de su contrato con la ONU.