Trump inicia su visita de Estado a Reino Unido insultando al alcalde de Londres: "Es un maleducado y un caso perdido"

Publicada el 03/06/2019 a las 11:04 Actualizada el 03/06/2019 a las 13:04

.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de junio de 2019

....Kahn reminds me very much of our very dumb and incompetent Mayor of NYC, de Blasio, who has also done a terrible job - only half his height. In any event, I look forward to being a great friend to the United Kingdom, and am looking very much forward to my visit. Landing now! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de junio de 2019

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha iniciado este lunes su visita de Estado a Reino Unido y, coincidiendo con el aterrizaje del Air Force One, ha publicado un tuit en el queKhan, miembro del Partido Laborista,y otros líderes ultraderechistas con el utilizado por. El alcalde londinense incluyó en un mismo grupo al húngaro, el italiano Matteo Salvini , la francesa Marine Le Pen y el británico Nigel Farage Trump le ha respondido a través de Twitter, poco antes del aterrizaje del Air Force One en Reino Unido. "Sadiq Khan, que según cuentan todos ha hecho un trabajo terrible como alcalde de Londres,, ha declarado el mandatario norteamericano.ha añadido Trump, que espera ser, "en cualquier caso", "un gran amigo" de Reino Unido.La visita de Estado, que se prolongará hasta el miércoles, llega precedida de polémica por las palabras de Trump en, de quien dijo que sería un líder "excelente", y por sutras la victoria del Partido del Brexit en las elecciones europeas.La primera ministra saliente, Theresa May y en un comunicado publicado antes de la visita ha destacado que es "una semana importante" y una "oportunidad" para estrechar lazos. "Hacemos más juntos que cualquier otro país del mundo", ha destacado.El presidente de Estados Unidos, que viaja acompañado de su esposa,, será recibido por la reina,, y otros miembros de la familia real británica, aunque no se alojará en el Palacio de Buckingham como suele ser tradición sino en la residencia del embajador de Estados Unidos en Regent's Park.