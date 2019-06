Un candidato untraderechista a la cartera de Justicia pretende que Israel sea regido por la Torá "como en los días del rey David y el rey Salomón"

Publicada el 03/06/2019 a las 18:40 Actualizada el 03/06/2019 a las 19:36

מדינת ישראל לא תהיה מדינת הלכה — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 3 de junio de 2019

Falta de acuerdo de Gobierno

El parlamentario israelí Betzalel Smotrich, miembro de la, ha afirmado este lunes que. Smotrich afirmó el domingo que busca lograr dicho cargo "para restaurar a los jueces como era antes" y "restaurar" la Torá, una posición que ha reiterado este lunes en una entrevista a la emisora Kan Radio, informa Europa Press."Desde luego, mi deseo es que, a largo plazo, el Estado de Israel esté. Así es como debe ser en un Estado judío", ha sostenido, según ha informado el diario gubernamental 'The Jerusalem Post' . En este sentido, ha resaltado que "el Estado de Israel y el Estado del". "Según la Torá, obviamente según nuestros días, nuestros desafíos y economía y cómo vive la sociedad en 2019", ha añadido."Si me pregunta cuánto tiempo será necesario, pasará sólo cuando el pueblo judío quiera. No cuando usted o yo queramos, sino cuando quiera el pueblo judío ", ha agregado. Así, Smotrich ha manifestado que "las leyes de la Torá soninstituido por Aharon Barak", en referencia al presidente del Tribunal Supremo que encabezó lo que fue conocido como el activismo judicial El parlamentario ha rechazado durante la entrevista pronunciarse sobre si las personas que no respeten el shabbat serán lapidadas yAnte las críticas lanzadas contra Smotrich, aliado del partido del primer ministro, Benjamin Netanyahu, éste ha acudido a Twitter para subrayar que "el Estado de Israel será un Estado halájico". El Estado halájico es aquel regido por la, es decir, incluyendo la ley talmúdica y rabínica y las costumbres contempladas en el Shulján Aruj.Laes parte de los partidos que respaldaron a Netanyahu en su tarea de formar Gobierno, si bien finalmentetuvo que votar la semana pasada por suy la celebración de elecciones en septiembre. El principal escollo para Netanyahu fueron sus diferencias con el líder de Yisrael Beitenu, Avigdor Lieberman, con respecto a unde dos años del Ejército israelí.Netanyahu necesitaba los cinco escaños de Yisrael Beitenu para formar un Gobierno con los ultraortodoxos, que se oponen al proyecto que respalda Lieberman sobre el reclutamiento. El proyecto , redactado cuando Lieberman estaba al frente de la cartera de, establece cuotas anuales para el reclutamiento de ultraortodoxos y, en caso de no ser cumplidas, se aplicarían sanciones a las yeshivas o escuelas talmúdicas en las que estudien.Lieberman se expresó en varias ocasiones contra lo que describió contra un posible acuerdo deque estaba siendo perfilado. En este sentido, el exministro de Defensa ha cargado contra Smotrich por sus declaraciones sobre el Estado y la Torá, tal y como ha recogido el diario local 'Yedioth Ahronoth'. "Escuchen lo que ha dicho un candidato al puesto de ministro de Justicia. Ya no es un comentario de un delirante chico en la cima, sino una declaración de intenciones. Quiere un Estado halájico", ha criticado.