Miles de personas protestan en Londres contra la visita de Estado de Trump en una jornada rodeada de polémicas

Publicada el 04/06/2019 a las 17:09 Actualizada el 04/06/2019 a las 19:11

May y Trump aspiran a un "ambicioso acuerdo comercial" tras el 'Brexit'. El presidente de EEUU se ha mostrado a favor de una salida por parte del Reino Unido de la UE sin acuerdo | Lo cuenta @maidigoras pic.twitter.com/qjWs5Wfs2w — Telediarios de TVE (@telediario_tve) 4 de junio de 2019

Trump desoye las protestas en Reino Unido y las atribuye a "noticias falsas"

Trump apoya el Brexit

Trump "se comporta como un niño de once años"

Miles de personas han salido este martes a las calles de Londres paradel presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha defendido que el Brexit "debería ocurrir" al tiempo que ha reafirmado su alianza con la todavía primera ministra y líder del Partido Conservador, Theresa May, en el en el marco de una movilización que cuenta con el apoyo de los principales partidos de la oposición política, como el laborista Jeremy Corbyn, con la pretensión de mostrar la disconformidad de una parte de la ciudadanía con las actuales políticas de la Casa Blanca, informa Europa Press.Juntos contra Trump es la consigna que ha bautizado la movilización, que ha arrancadoentre el mandatario norteamericano y la primera ministra británica, Theresa May. Los organizadoresen materia de inmigración derechos de las mujeres y la comunidad, entre otros ámbitos.Un globo de seis metros queflotaba sobre los manifestantes, si bien ha compartido protagonismo con una estatua instalada enen la que el presidente norteamericano aparece sentado en el inodoro con un móvil en la mano . La estatua emite también algunas de las frases más repetidas por Trump en Twitter, como, según informa The Guardian."Tenemos que salir a la calle enpara demostrar que rechazamos las políticas divisorias de Trump y las medidas de", ha proclamado la coalición Stop Trump, que esperaba repetir el éxito de las protestas del año pasado que ya sumaron decenas de miles de manifestantes. En esta ocasión, la movilización no parece tan masiva, según la agencia de noticias Reuters. La ciudad de Londres, en cualquier caso, está prácticamente, que ha desplegado este martes más de 3.100 agentes "para garantizar la seguridad de la población", según ha informado la propia institución. Por su parte, el alcalde de Londres,, ha asegurado que aunque es "muy importante" tener buenas, su presidente, Donald Trump, "se comporta como un niño de once años".Entre otros encuentros de alto nivel con los que Trump ha enfatizado la "relación especial" que existe entre Estados Unidos y Reino Unido, en la reunión que han mantenido este martes Theresa May y Donald Trump en Downing Street, ambos líderes han reafirmado su compromiso para mantener una, a pesar de haber tenido poren las calles una manifestación con. "He oído que había protestas pequeñas, muy pequeñas, pero (...) no las he visto", ha dicho Trump sobre dicha manifestación, que ha tachado deLos dos líderes han reiterado su compromiso para que sus respectivos países cierren un acuerdo comercial una vez que Reino Unido haya abandonado la Unión Europea. Según Trump, las relaciones comerciales bilaterales tieney, con un nuevo acuerdo, las cifras podrían duplicarse o incluso triplicarse. May, no obstante, ha reconocido que en el terreno político no siempre están de acuerdo –"diferimos a veces", ha dicho–, como ha quedado de manifiesto en las posturas sobre cambio climático o el acuerdo nuclear iraní, del quehace poco más de un año.La primera ministra británica ha defendido la validez del acuerdo, a pesar de criticar las actividades "desestabilizadoras" del régimen de los ayatolás, ante un Trump que sigue viendo a Irán como la principal amenaza en Oriente Próximo. "Entre las mayores amenazas a las que se enfrentan nuestras naciones está el desarrollo de las", ha subrayado Trump.Trump también, con quien se ha intercambiado críticas en estos últimos días. "Por lo que sé, no es muy buen alcalde", ha insistido el presidente estadounidense, antes de referirse a ambos como "fuerzas negativas". Según el mandatario de Estados Unidos,aprovechando la visita pero declinó esta posibilidad, si bien el propio líder laborista ha afirmado ante los manifestantes que "de ninguna forma se negaba a verse con nadie", informa la BBC.Los, en cambio, han informado de que Trump pidió verse con el exministro. Trump ha dicho que tanto Johnson como el actual jefe de la diplomacia británica, Jeremy Hunt, harían "un buen trabajo" como primeros ministros y ha dicho no conocer al ministro de Medio Ambiente, Michael Gove, que también se postula a la sucesión. May ha salidoy ha recordado a los líderes laboristas que la visita de Estado de estos días y las reuniones mantenidas están centradas en la "relación futura" que deben mantener Reino Unido y Estados Unidos, en un intento porEn relación al Brexit, Trump ha esquivado posibles alusiones a un divorcio abrupto entre Reino Unido y la Unión Europea, pero sí ha defendido que el Brexit "debería ocurrir", de tal forma que el Gobierno británico sea capaz de controlar las fronteras y desarrollar sus propias políticas. May, por su parte,. "Creo recordar que. Empezamos unas negociaciones y conseguimos un buen acuerdo", ha esgrimido. "Yo habría denunciado pero vale (...) Probablemente ella sea mejor negociadora que yo", ha apostillado Trump.El alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha asegurado que Donald Trump, "se comporta como un niño de once años" al recurrir a "insultos" para defender sus argumentaciones políticas. Khan, que ha cargado contra Trump en los últimos días, ha insistido este martes en sus críticas por lasque el inquilino de la Casa Blanca ha adoptado en materia de cambio climático o derechos de las minorías. "Me preocupa que el movimiento ultraderechista de todo el mundo vea a Trump como su ídolo ", ha añadido el alcalde londinense, quesolo porque el presidente de Estados Unidos "les da pábulo", informa la radiotelevisión pública BBC.Trump elevó el lunes el tono del discurso contra Khan en un tuit que precedió a su aterrizaje en Reino Unido, donde lleva a cabo una visita de Estado. "Es un perdedor que debería centrarse en la delincuencia de Londres y no en mí", sentenció el mandatario norteamericano en Twitter.El mandatario norteamericano aterrizó el martes en Reino Unido y, tras una primera jornada más protocolaria que política –la reina Isabel II es "una mujer fantástica" en palabras de Trump–, este miércoles la agenda ha incluido varias .