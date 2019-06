Publicada el 05/06/2019 a las 19:31 Actualizada el 05/06/2019 a las 20:58

Violencia y hostigamiento

La libertad de los medios de comunicación se ha deteriorado en todo el mundo durante la última década, según denuncia la organización no gubernamental Freedom House en su último informe titulado ' Libertad y Medios de Comunicación 2019: Una espiral descendente '.La autora del estudio, la directora de Investigación y Análisis de Freedom House,, alerta de que "en algunas de las democracias más influyentes del mundo, los líderes populistas han supervisado los intentos concertados de estrangular la independencia del sector de los medios de comunicación", según informa Europa Press."Si bien las amenazas a la libertad de los medios de comunicación globales son reales y preocupantes por sí mismas, su impacto en el estado de la democracia es lo que las hace verdaderamente peligrosas", apunta la investigadora, que, sin embargo, defiende que "la experiencia ha demostrado que la libertad de prensa puede recuperarse incluso de largos períodos de represión cuando se le da la oportunidad".En este sentido, Repucci explica que el derecho fundamental a buscar y difundir información a través de unaestá siendo atacado y que parte del asalto proviene de una fuente inesperada. "Los líderes electos en muchas democracias, que deberían ser los defensores más firmes de la libertad de prensa, han hecho intentos explícitos de silenciar las voces críticas de los medios y fortalecer los medios que brindan una cobertura favorable", sostiene.Para la autora del estudio, esta tendencia está vinculada a "una disminución global de la democracia en sí misma". "La tendencia es más aguda en Europa, anteriormente un bastión de libertades bien establecidas. Y en Eurasia y Medio Oriente, donde se concentran muchas de las peores dictaduras del mundo", subraya.En relación con los ataques a la libertad de prensa en las democracias, detalla que los métodos para estrangular la independencia de los medios incluyen cambios de propiedad respaldados por el Gobierno, presión regulatoria y financiera y denuncias públicas a periodistas honestos. "El objetivo es hacer que la prensa sirva a los que están en el poder y no al público", alerta.Según la investigadora de Freedom House, "el problema surgió junto con el populismo de derecha, que ha socavado las libertades básicas en muchos países democráticos". Entre los países analizados, el 19% ha sufrido una reducción en los niveles de libertad de prensa en los últimos cinco años. Repucci apunta como ejemplos a: Hungría, Serbia, Austria, Israel, India y Estados Unidos.Asimismo, la autora del informe destaca que países que ya fueron señalados como 'No Libres' para la prensa, han caído en puntuación y añade que el 28% de estos también ha perdido puntuación en materia de libertades de los medios.Respecto a los gobiernos autocráticos, según alerta en el informe Sarah Repucci, continúan "apretando los tornillos" a las voces disidentes. En este punto, la investigadora señala a países como Rusia, Camerún o Myanmar.Por otro lado, asegura que también se han detectadocontra periodistas y medios de comunicación, como, por ejemplo, el asesinato deen 2018 o las amenazas de muerte a periodistas enen 2015, después de descubrir casos de abusos policiales y asesinatos extrajudiciales.De este modo, detalla que las tendencias en la libertad de prensa difieren según la región. Desde 2014, no ha habido un cambio neto en el porcentaje promedio de libertad de prensa para América o Asia-Pacífico, y el África subsahariana ha experimentado un ligero aumento del 3%. Sin embargo, las dos regiones menos libres del mundo -Eurasia y Medio Oriente y Norte de África (MENA)-, disminuyeron un 9% y un 11%, respectivamente, mientras que la libertad de prensa en Europa cayó un 8%.En este contexto, se hacen una serie dede los Estados democráticos a fin de garantizar la sostenibilidad de los medios independientes en todo el mundo. Así, les aconseja que se aseguren de que sus acciones no justifican ni inspiran violaciones de la libertad de prensa y que tomen "medidas firmes e inmediatas contra cualquier violación de la libertad de los medios de comunicación a nivel mundial a través de comunicados de prensa, llamadas telefónicas, reuniones, cartas y la imposición de sanciones dirigidas a los perpetradores".También les insta a defender públicamente el valor de una prensa libre y apoyar la educación cívica, que informará a la próxima generación; a asegurar que la política exterior priorice el apoyo a los principios democráticos, incluida la libertad de los medios de comunicación, como la base de la seguridad nacional y la prosperidad económica; y a apoyar a las redes sociales como una salida alternativa para la libre expresión en entornos represivos.