Las biólogas, Joanne Chory y Sandra Myrna, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica

Publicada el 05/06/2019 a las 13:16 Actualizada el 05/06/2019 a las 13:47

Joanne Chory

Sandra Myrna Díaz

El jurado

han sido galardonadas este miércoles, 5 de junio, con el. Pioneras en el conocimiento de la biología de las plantas, que son transcendentales en la lucha contra elEsta candidatura ha sido propuesta por, miembro del jurado del Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2019.El trabajo que desarrollan las biólogas Joanne Chory y Sandra Myrna Díaz, por separado, las ha situado en la vanguardia decon futuras implicaciones destacadas en la lucha contra el cambio climático y sus efectos y en la defensa de la biodiversidad.Joanne Chory (Methuen, EEUU, 19 de marzo de 1955) se graduó en Biología en el Oberlin College (Ohio) y se doctoró en Microbiología en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign en 1984. Realizó estudios postdoctorales eny en 1988 se incorporó al Instituto Salk, donde ha ocupado diversos puestos, entre ellos el de directora de Investigaciones y del Laboratorio de Biología Celular y Molecular de Plantas.Desde 1997 es investigadora del Howard Hughes Medical Institute y, desde 1999, es también profesora asociada de la Universidad de California en San Diego. Suse ha centrado en el estudio de los mecanismos que regulan el funcionamiento de las plantas, desde el nivel molecular hasta el celular, así como las reacciones de estas aPara llevar a cabo sus investigaciones ha utilizado un organismo modelo, la Arabidopsis thaliana, desvelando aspectos relevantes sobre los genes implicados en funciones como la sensibilidad a la luz, las, una proteína vegetal sensible a la luz roja e infrarroja, y la corregulación de genes que participan en la fotosíntesis. También estudia el desarrollo de plantas capaces de absorber hasta 20 veces más dióxido de carbono del aire que las normales liderando la Harnessing Plant Initiative del Instituto Salk.Se trata de un proyecto de investigación que lucha contra ely, por tanto, el cambio climático, a través de la optimización de la capacidad natural de las plantas para capturar y almacenar el dióxido de carbono y adaptarse a distintas condiciones climáticas, utilizando para ello las técnicas de edición genética más innovadoras, como la CRISPR.Su trabajo ha sido reconocido con, entre otros, el Premio L'Oreal-Unesco para Mujeres en Ciencia, el Breakthrough en Ciencia de la Vida y el Gruber Prize in Genetics.(Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2011), de la American Association for the Advancement of Science (AAAS) y de la Academia de Ciencias de Francia, entre otras.Sandra Myrna Díaz (Bell Ville, Argentina, 27 de octubre de 1961) se graduó en Biología en 1984 en la, donde se doctoró en 1989. Entre 1985 y 1991 fue becaria en el Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables de dicha universidad y realizó una estancia posdoctoral en la Universidad de Sheffield. En 1993 regresó como profesora a la Universidad de Córdoba, donde actualmente es investigadora del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, entre otros cargos.También ha participado en actividades e informes dely de la Convención Internacional de Diversidad Biológica., participó en el desarrollo de una herramienta metodológica para cuantificar los efectos y beneficios de la biodiversidad de las plantas y la ecología vegetal de los ecosistemas y su aprovechamiento humano en forma de combustible, materiales, medicinas, tintes, alimentación, protección hídrica y otras aportaciones, así como el papel de la biodiversidad para contrarrestar el cambio global, por ejemplo, mediante el secuestro de carbono atmosférico.Es miembro electo, entre otras, de la, la Academia de Ciencias de Francia y de The Royal Society (Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2011). Entre sus numerosos galardones destacan los premios Konex de Platino en Biología y Ecología, el Zayed al Liderazgo en Medio Ambiente, el Bernardo Houssay y el Ramón Margaleff' de Ecología.El jurado está compuesto por: Jesús A. del Álamo; Juan Luis Arsuaga Ferreras; Alicia Asín Pérez; César Cernuda Rego; Juan Ignacio Cirac Sasturáin; Miguel Delibes de Castro; Pedro Miguel Echenique Landiríbar; Elena García Armada; Clara Grima Ruiz; Amador Menéndez Velázquez; Sir Salvador Moncada; Ginés Morata Pérez; Enrique Moreno González; Adriana Ocampo Uría; Peregrina Quintela Estévez, Inés Rodríguez Hidalgo, Manuel Toharia Cortés, María Vallet Regí y Santiago García Granda (secretario).Los Premios Princesa de Asturias están destinados, según señala su Reglamento, aConforme a estos principios, el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnicaa la "labor de cultivo y perfeccionamiento de la investigación, descubrimiento y/o invención en las matemáticas, la astronomía y la astrofísica, la física, la química, las ciencias de la vida, las ciencias médicas, las ciencias de la Tierra y del espacio y las ciencias tecnológicas, así como de las disciplinas correspondientes a cada uno de dichos campos y de las técnicas relacionadas con ellas".El Premio está dotado con una escultura de Joan Miró -símbolo representativo del galardón-, un diploma, una insignia y la cantidad en metálico de