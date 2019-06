75 años del Desembarco de Normandía: ¿qué pasó el Día-D?

Publicada el 06/06/2019 a las 16:28 Actualizada el 06/06/2019 a las 19:48

"¡Soldados, marinos y aviadores de la Fuerza Expedicionaria Aliada! Estáis a punto de embarcaros en una gran cruzada, para la cual nos hemos esforzado durante todos estos meses. Los ojos del mundo están sobre vosotros . Las esperanzas y oraciones de los amantes de la libertad de todo el mundo marchan con vosotros. En compañía de nuestros valientes aliados y compañeros de armas en otros frentes , que traerá la destrucción de la máquina de guerra alemana, llevaréis a la destrucción a la tiranía nazi sobre los pueblos oprimidos de Europa, y la seguridad para nosotros mismos en un mundo libre.



Vuestra tarea no será fácil. Vuestro enemigo está bien entrenado, bien equipado y forjado en la batalla, luchará ferozmente.



¡Pero este es el año 1944! Mucho ha pasado desde los triunfos nazis de 1940 a 1941. Las Naciones Unidas han infringido a los alemanes grandes derrotas, en una batalla abierta, de hombre a hombre. Nuestra ofensiva aérea ha reducido seriamente su fuerza en el aire y su capacidad para guerrear sobre el terreno. Nuestros frentes nos han dado una abrumadora superioridad en armas y municiones de guerra y han puesto a nuestra disposición grandes reservas de hombres entrenados combatientes. ¡La marea ha cambiado! ¡Los hombres libres del mundo marchan juntos a la victoria!



Tengo plena confianza en vuestro valor, devoción al deber y habilidad en la batalla ¡No aceptaremos menos que una victoria completa! ¡Buena suerte! E imploremos la bendición de Dios Todopoderoso en esta gran y noble empresa."

Los líderes de las fuerzas aliadas han conmemorado en diferentes actos a lo largo del día en Normandía el, el mayor desembarco naval de la Historia, que supuso el inicio del fin para la Alemania nazi. Junto a centenares de veteranos de los cuatro países, el presidente francés, Emmanuel Macron, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, junto a los primeros ministros de Reino Unido, Theresa May, y Canadá, Justin Trudeau, han participado durante la jornada en varias ceremonias que han tenido lugar en esta zona de la costa del norte de Francia donde desembarcaron más de 150.000 soldados en cinco playas que recibieron el nombre en código de Gold, Juno, Sword, Utah y Omaha., el presidente francés, Emmanuel Macron, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, han dejado de lado sus diferencias para darcon motivo del homenaje a los veteranos que participaron el Desembarco de Normandía, del que se cumplen 75 años.incluidosy decenas dede la Segunda Guerra Mundial, han asistido al acto en el cementerio de, frente a la playa de Omaha, dondeDurante el llamado, elen las playas de Normandía, en el norte de Francia, cambiando el curso de la Segunda Guerra Mundial. Los aliados perdieron unos 4.400 hombres ese primer día, entre ellos unos 2.000 estadounidenses.Tanto Macron como Trump han insistido en la fortaleza de la alianza entre sus dos países. El lazo "inquebrantable" de Estados Unidos "se forjó en el fragor de la batalla, se probó en los juicios de la guerra y se demostró en las bendiciones de la paz", ha sostenido el mandatario estadounidense.Pero Macron también ha dejado entrever suy al unilateralismo de Trump , con quien ha chocado en lo relativo ay al Acuerdo de París de cambio climático. "América, presidente Trump, nunca es tan grande como cuando lucha por", ha defendido el mandatario galo. Los soldados estadounidenses que participaron en el desembarco "no tuvieronque sabían que era más importante que nada más: la de la libertad, la de la democracia", ha subrayado.Trump ha coincidido con él, afirmando que los soldados "lucharon no por el control y el dominio sino por la, lay el". "Se mantuvieron por la confianza de que América puede hacer cualquier cosa porque somos una nación noble con personas virtuosas que rezan a un Dios justo", ha añadido.Macron ha concedido la, la más alta condecoración francesa, a cinco veteranos estadounidenses y durante su discurso ha pronunciado unas palabras en inglés para dirigirse a ellos. "Sabemos lo que os debemos, veteranos: nuestra libertad", ha afirmado. "En nombre de mi nación, solo quiero daros las gracias", ha añadido.Tras los discursos,se han entremezclado con los veteranos presentes para a continuación, acompañados de sus respectivas esposas, examinar un mapa de la batalla y contemplar la playa. La ceremonia la han cerrado varios aviones militares, incluidos algunos que participaron en el Día D.Ambos mandatarios se han dirigido a continuación a la ciudad de Caen, donde han mantenido un breve encuentro bilateral. Antes del mismo, Trump ha asegurado que la relación entre los dos países es "espectacular". "Ha sido buena y en ocasiones no lo ha sido, pero es espectacular ahora mismo", ha aseguradocomo la campaña contra el grupo terrorista Estado Islámico enTal día como hoy, un, cientos de miles de soldados participaron en la mayor operación militar aeronaval de la historia:. Este año se cumplen 75 años de este hecho que cambió la historia y el devenir de uno de los conflictos más cruciales de la historia contemporánea.El 6 de junio de 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, dio comienzo la, que consistía en un masivo desembarco por parte de las fuerzas aliadas (entre los que se encontraban la propia Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Polonia y exiliados españoles) en las playas de Normandía (Francia) para frenar el avance del ejército alemán. Comandados porlas tropas aliadas tenían previsto desembarcar en las costas francesas un día antes, el 5 de junio, pero debido al mal tiempo y a la inestabilidad marítima el desembarco tuvo que ser retrasado un día. Esta operación, que comenzó a desarrollarse en Gran Bretaña, fue un esfuerzo común entre los llamados Aliados paraEn la madrugada del 6 de junio dio comienzo este histórico acontecimiento con la llegada a la costa francesa de Normandía de un ingente número de soldados aliados, se cifran en, que consiguieron tomar las costas francesas. El general Eisenhower calificó a esta operación como una cruzada en la que "no aceptaremos menos que una victoria completa", tal y como se puede consultar en la página oficial que la Armada Estadounidense dedica a este aniversario.Elque dio el General Eisenhower antes de la invasión sirvió de inspiración para las tropas que consiguieron su objetivo final:Más des apoyaron la invasión del Día D, y al final del 6 de junio, los aliados ganaron un punto de apoyo en Normandía. El coste humano de esta jornada fue muy alto, ya que más de. No obstante, más de 100.000 soldados comenzaron la marcha a través de Europa para derrotar a Hitler.La batalla que comenzó el Día D se desarrolló