Fake News: Noa Pothoven no recibió la eutanasia, murió porque decidió dejar de comer y beber

Publicada el 06/06/2019 a las 10:34 Actualizada el 06/06/2019 a las 12:40

A 17-year-old rape victim was NOT euthanised in the Netherlands.@euronews @Independent @DailyMailUK @dailybeast are all wrong

It took me about 10 mins to check with the reporter who wrote the original Dutch story.

Noa Pothoven asked for euthanasia and was refused (cont.) pic.twitter.com/e7PYQSCxG1 — Naomi O'Leary (@NaomiOhReally) June 5, 2019

The family had tried many kinds of psychiatric treatment and Noa Pothoven was repeatedly hospitalised; she made a series of attempts to kill herself in recent months. In desperation the family sought electro shocktherapy, which was refused due to her young age. — Naomi O'Leary (@NaomiOhReally) June 5, 2019

After electroshock therapy was refused, Pothoven insisted she wanted no further treatment and a hospital bed was set up at home in the care of her parents. At the start of June she began refusing all fluids and food, and her parents and doctors agreed not to force feed her. — Naomi O'Leary (@NaomiOhReally) June 5, 2019

Este miércoles la prensa nacional e internacional informaban sobre el caso de unaque, supuestamente, había recibido ladespués de haberla pedido porque no aguantaba vivir tras haber sido víctima, en hasta tres ocasiones, de abusos sexuales y violación.sí sufrió abusos, a los 11 y 12 años, y dos hombres la violaron cuando tenía 14 años y también es cierto que sufría estrés postraumático, depresión y anorexia.Así lo reveló, después de contrastar la información, la periodista Naomi O'Leary . Le costó exactamente diez minutos desmentir la noticia. Contactó con el periodista holandés que cubría el caso desde 2018 y confirmó que Noa Pothoven pidió la eutanasia, sin conocimiento de sus padres, y los médicos se la negaron.Pero la prensa inglesa, diarios como Daily Mail y The Independent, comenzó a publicar que la menor había recibido la eutanasia con el consentimiento de sus padres. A partir de ahí, varios diarios de todo el mundo pasaron a informar del caso según lo explicaban desde los medios de comunicación británicos.Noa Pothoven había probado muchos tratamientos para intentar estar bien psicológicamente y tambiénpara intentar tratarse, pero ninguno le fue bien. Ante esto, intentó suicidarse en varias ocasiones. El último recurso de sus padres fue pedir que se le aplicase la terapia conpero los profesionales también se negaron porque era muy joven. Cansada, decidió en que no quería más tratamientos y decidió vivir postrada a una cama en casa de sus padres.Sus padres y los médicos aceptaron su petición y no la obligaron a tomar ni líquidos ni comida. Paso a estar ensegún explica la periodista Naomi O'Leary. De esta manera, murió debido a que no ingería alimentos ni bebía y por tanto, no se trata de un caso de eutanasia y sí de suicidio.