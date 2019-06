De una taza de regalo a un coche: la revolución de la selección femenina en este Mundial de Fútbol

Publicada el 08/06/2019 a las 06:00 Actualizada el 07/06/2019 a las 21:32

Las jugadoras de la @SeFutbolFem alucinan ante la sorpresa de encontrarse con sus nuevos @tuSEAT Arona, cuyas llaves han recibido este martes.



¡Vivamos algo grande y a #JugarLucharYGanar en el Mundial! pic.twitter.com/Lh5dYwMcnE — Selección Española Femenina de Fútbol (@SeFutbolFem) 28 de mayo de 2019

Un equipo técnico especializado

Taburete compone 'Soñadoras'

Nuevo seleccionador, nuevas jugadoras

info Libre .

Tres jugadoras...

⏳Cuatro años de diferencia...

Canadá. Mundial del 2015...

Francia. Mundial del 2019...



¡Y MISMA FOTO ❤️!



¿Os gusta tanto como a nosotros ?#JugarLucharYGanar pic.twitter.com/RVt5uvff4f — Selección Española Femenina de Fútbol (@SeFutbolFem) 5 de junio de 2019

La cobertura mediática

Las octavas en las casas de apuestas

empieza este viernes en Francia con un partido que enfrenta a Corea del Sur y a la selección anfitriona. La competición ha dado un vuelco en su historia en estos últimos cuatro años. El tirón del fútbol femenino en España y en todo el mundo ha vivido un auge de audiencias y popularidad y con ello un aumento de patrocinadores y presupuesto. La Selección Española de Fútbol Femenino ha pasado de "una taza a un coche". Este dato parece una anécdota graciosa pero resulta ser un cambio significativo. La marca de automóviles Seat se ha convertido en socio patrocinador de Selección Española de Fútbol Femenino hasta el año 2021 y anunciaba este compromiso regalando a todas las jugadoras del Mundial su propio coche. En la anterior competición recibieron una "taza regalo" aquellas que participaron en el Mundial de Canadá.Los cambios económicos para las jugadoras parecen grandes, pero no se pueden dar cifras. En esta ocasión las deportistas recibirán primas por cada fase que superen y obtienen derechos de imagen entre otras coberturas con las que antes no contaban. Esta no es la única diferencia que notarán las jugadoras en este campeonato. Desde la RFEF (Real Federación Española de Fútbol) aseguran que la principal diferencia es que ""."Antes no contabany ahora tienen", aseguran fuentes de la federación.para la selección, ahora cuentan con un grupo de profesionales que trabaja de forma constante durante toda la competición mientras que antes iban rotando según los partidos. En este grupo de profesionales cuentan con nuevas figuras que hasta ahora no acompañaban a las jugadoras como puede ser un psicólogo o analistas de vídeo que ayudará a estudiar el juego de la selección para conseguir el mejor resultado. Antes no tenían y ahora cuentan con dos, otro de los cambios es que la segunda seleccionadora ahora es mujer.Hace cuatro años las futbolistas viajaron a Canadá apenas dos días antes de enfrentarse en su primer partido contra Costa Rica. En esta ocasión, las jugadoras llevan tres semanas dedicadas exclusivamente a la preparación del Mundial y se han enfrentado encomo selección que fuentes de la federación aseguran que es "fundamental para trabajar y construir equipo". El primer encuentro de la selección española tendrá lugar este sábado contra Sudáfrica.El, liderado por Willy Bárcenas y Antón Carreño, ha compuesto la canción Soñadoras para apoyar a la selección femenina de fútbol en el Campeonato del Mundo de Francia. "La idea de este tema es apoyar a las chicas de la selección, dar visibilidad al fútbol femenino y a su crecimiento en los últimos años. La Roja tiene un nivelazo increíble y vamos a disfrutar mucho de ellas en Francia", explicó el grupo en un comunicado.Taburetey explicó que ahora tenía que componer otra para la femenina. "Ha sido una temporada histórica para el fútbol femenino español y estamos seguros de que van a triunfar en este Mundial", añadió respecto a la segunda participación –tras la de Canadá en 2015– de España en un Mundial femenino.La canción ha sido publicada en el canal de YouTube este viernes y pretende convertirse en un "" para animar a la selección española en su debut del sábado ante Sudáfrica.Después del Mundial de Fútbol en Canadá el seleccionadortras la petición de las jugadoras por medio de un comunicado. La falta de apoyo y desorganización de ese viaje a Canadá hizo que las jugadoras se sintieran infravaloradas y consideraron que tras 27 años en el puesto era hora de vivir un cambio. A partir de entonces el seleccionador del equipo femenino sub 19, Jorge Vilda , pasó a ocupar el puesto en el equipo absoluto en el que se mantiene hasta hoy.En este Mundial Vilda ha sido el encargado de llamar a lasen el campeonato de Francia. Hasta 11 de estas futbolistas son diferentes respecto a las convocadas en el anterior Mundial. La federación asegura que esto se debe a un cambio "normal y generacional". Sin embargo la selección femenina de fútbol se encuentra entre las más jóvenes en media de edad con tan solo 25 años, tras la subida al equipo absoluto de muchas jugadoras más jóvenes. Es la tercera selección más joven de la competición tan solo por detrás de Jamaica y Japón. Este seleccionador "apuesta por el fútbol femenino y por la mujer", además de mostrarse entregado e ilusionado con el proyecto, según afirman desde la RFEF ason tres de las jugadoras que repiten en este Mundial tras haber participado en Canadá hace cuatro años. Y ante tantos cambios, ellas han decido posar exactamente igual 1460 días después. "Tres grandes futbolistas nacidas en la década de los 90 que afrontan su segundo Mundial consecutivo con las mismas ganas de hacer algo importante e idéntica ilusión a la primera vez", aseguran desde la página oficial de la selección femenina. Entre las que repiten se encuentra también la capitana Marta Torrejón.A pesar de ser caras nuevas en la selección las jugadoras empiezan a ser cada vez más conocidas entre la afición. Los nombres comoya no son nombre completamente desconocidos y ocupan páginas en la prensa deportivas con sus propias entrevistas.es el cambio de periodistas que se espera en esta competición. "Hayy esperamos que haya más de 30 profesionales, contando con cámaras, técnicos y demás pueden llegar a 40". Como puedes ver el cambio es muy significativo, en el pasado Mundial tan solo lo cubrieron 4 periodistas españoles. RTVE ya retransmitió los partidos de La Roja femenina en Canadá, además de los principales encuentros. En esta ocasión los partidos se pueden seguir desde Gol Tv , pero no todos serán en abierto.Otros cambios son los relativos a la seguridad de las jugadoras, en esta ocasión la policía francesa velará por que no ocurra ningún incidente y tendrán además una seguridad propia. LA FIFA hace una clasificación Mundial de las selecciones de fútbol y posiciona a la selección española en el 13º puesto. La lista la encabeza la actual campeona del mundo, la selección estadounidense, y el top 5 lo completan Alemania, Inglaterra, Francia y Canadá.Sin embargo, las casas de apuestas no dicen lo mismo. La selección española tiene las mismas posibilidades de ganar el Mundial de fútbol que Brasil o Canadá según estas y se posiciona en la octava posición. La favorita en las apuestas es Francia seguida muy de cerca por EEUU y con más distantica por Alemania e Inglaterra.