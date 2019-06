La dimisión de May abre una lucha interna entre los conservadores con el 'Brexit' como principal batalla

Publicada el 07/06/2019 a las 09:14 Actualizada el 07/06/2019 a las 09:51

Candidatos

La dimisión de la primera ministra británica, Theresa May , como líder del Partido Conservador abre unque estará marcado por la forma y el fondo del proceso de salida de Reino Unido de la UE, principal reto de quien termine siendo proclamadoMay aspiraba a someter a votación esta semana el acuerdo de divorcio firmado con la UE, pero la presión recibida tanto de compañeros como de rivales políticos le forzó el 24 de mayo a anunciar que el 7 de junio dimitiría como líder tory. Seguirá siendoa la espera de ver cómo se resuelve su sucesión.La primera gran fecha será la del lunes,: el plazo para la inscripción de candidaturas se abrirá a las 10.00 y se cerrará a las 17.00 (dos horas más en la España peninsular). Aunque los medios especulan con que no todos los aspirantes lograrán el aval necesario para entrar formalmente en la carrera tras los recientes cambios normativos, todo apunta a que sí estarán dentro los favoritos.En una primera fase, la pelota está en el tejado de los, a los que corresponderá ir eliminando candidatos hasta que solo queden dos en liza. El día 13 se celebrará la primera votación, mientras que las sucesivas --en caso de ser necesarias-- tendrán lugar entre el 18 y el 20 de junio.El 22 de junio arrancará una fase más amplia de votación que ya estará abierta a los 125.00 militantes tories y no concluirá hasta un mes más tarde. El Partido Conservador, apenas unos días antes de que la Cámara de los Comunes inicie su receso estival y, por tanto, con margen para que pueda ser proclamado formalmente primer ministro.El Brexit ha sido el gran protagonista de la agenda de precampaña y, en particular, la valoración que cada uno de los candidatos ha hecho de la etapa de May y las perspectivas que tiene Reino Unido para salir de la UE en los plazos actuales. La, improrrogable si se cumplen las advertencias de Bruselas.El exministro de Exterioreses quien marca el paso por ahora, aunque su popularidad, especialmente entre los, podría verse lastrada por quienes le acusan de mentir en la campaña previa al referéndum de 2016. Su consigna está clara: sacará a Reino Unido de la UE "con o sin acuerdo".También está abierto a un salto sin red el exministro del Brexit, que compite con Johnson por erigirse en el nuevo abanderado del euroescepticismo. Raab ha sido objeto de críticas esta semana tras sugerir que estaba dispuesto a paralizar el Parlamento para garantizar que Reino Unido abandona el bloque comunitario el 31 de octubre.En el lado más moderado se situarían los actuales ministros de Exteriors,, e Interior, Sajid Javid, a priori las opciones para quienes opten por no dar un portazo radical a la etapa de May. También ha mantenido su cartera, responsable de Medio Ambiente, aunque en su caso es un brexiter convencido, al igual que, que dimitió en mayo como líder tory en la Cámara de los Comunes.