Al menos cinco detenidos por el ataque homófobo a una pareja de mujeres en Londres

Publicada el 08/06/2019 a las 14:16 Actualizada el 08/06/2019 a las 14:57

Se ha realizado un quinto arresto en relación con un ataque homófobo y machista en el norte de Londresa las que varios jóvenes propinaron numerosos puñetazos en el rostro después de, según han confirmado fuentes policiales al diario The Guardian. Las víctimas, Melania Geymonat y su novia, Chris, viajaban en un autobús cuando recibieron la agresión, a primera hora del jueves 30 de mayo, y en la queUn menor deha sido arrestado por sospecha de robo y robo con agravante este sábado por la mañana. Antes de esta detención fueron arrestados otrostambién bajo sospecha de robo y asalto con agravante.Las dos mujeres han asegurado quetras el ataque, que denunciaron ante la Policía y en Facebook, donde publicaron una imagen en la que aparecían inmediatamente después de la agresión, todavía en el autobús, con el rostro ensangrentado. "Estaba enfadada y sigo enfadada. He pasado mucho miedo, pero esto no es nuevo.. Tendría que hacerlo más a menudo, de hecho", ha declarado Chris a la cadena BBC. Su pareja, Geymonat, extendió la razón del ataque a un caso de violencia machista. "No ocurrió solo porque somos. Es porque somos mujeres", indicó.El ataque, que ha consternado a la opinión pública tras la aparición el viernes de la imagen de ambas, ha recibido la condena tanto de la primera ministra del país,, y del líder de la oposición,Theresa May ha declarado: “Este fue un ataque enfermizo y mis pensamientos están con la pareja afectada. Nadie debería tener que ocultar quiénes son o a quién aman, y debemos trabajar juntos para". El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, ha afirmado: “No debemos y no vamos a aceptar esta violencia. Solidaridad con Melania y Chris, y con todos en la comunidad LGBT + por todo lo que soportan por ser simplemente lo que son ”.