López Obrador le tiende a Trump "una mano abierta y franca" para el diálogo tras el acuerdo con EEUU

Publicada el 09/06/2019 a las 12:55 Actualizada el 09/06/2019 a las 13:19

Acto en defensa de la dignidad nacional y en favor de la amistad con EEUU., desde Tijuana, Baja California. https://t.co/2kUoPDt7vr — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 9 de junio de 2019

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha mantenido una charla telefónica este sábado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y ha reiterado su disposición acon la nación norteamericana, tras la suspensión del ultimátum de Estados Unidos a México por el cual se amenazó con imponer aranceles adicionales al país si no se tomaban medidas más enérgicas contra la inmigración ilegal, según informa Europa Press."Conversamos por teléfono con el presidente Trump. Le comenté que en Tijuana diré que al presidente de EEUU no le levanto un puño cerrado, sino. Le reiteramos nuestra disposición a la amistad, al diálogo y la colaboración por el bien de nuestros pueblos", ha subrayado el mandatario mexicano a través de su cuenta en la red social Twitter.La conversación entre ambos mandatarios se ha producido un día después de que Estados Unidos llegase a un acuerdo comercial con México y detallase que los aranceles del cinco por ciento que iban a entrar en vigor este lunes habían sido cancelados. "Me alegra informar de que Estados Unidos ha alcanzado. Los aranceles previstos para ser implementados por Estados Unidos este lunes contra México quedan suspendidas indefinidamente", afirmó Donald Trump este sábado a través de su cuenta de Twitter.Además, Trump ha anunciado que México comprará de manera inmediata "" a Estados Unidos. México es el socio comercial más importante de Estados Unidos, por encima este trimestre de Canadá y China.Trump se había enfrentado a fuertes tensiones internas sobre su plan de imponer aranceles a México , procedentes incluso del sector empresarial y su propio Partido Republicano por los temores a que pudiera afectar a las cadenas de suministro de las empresas estadounidenses que operan en el país vecino.Tras alcanzar este acuerdo, el ministro de Asuntos Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, informó de que México ofreceráy familias mientras estén en territorio nacional. Además indicó que desplegaría a efectivos de la recién creada Guardia Nacional en su frontera y que permitirá la entrada de migrantes a su territorio mientras esperan el proceso de asilo en Estados Unidos. Así, el ministro mexicano, quienrecalcó que "lo que se va a hacer es darle prioridad a los 11 municipios de la frontera sur, este despliegue de la Guardia Nacional empezará el día lunes".