Las emisiones de CO2 se redujeron un 2,2% en España en 2018, pero aumenta el impacto de industrias no energéticas y transporte

El CO2, un 81% del total de emisiones

Transportes

Las emisiones de(CO2) cayeron unen 2018 respecto al año anterior, sobre todo a consecuencia de un descenso delen las emisiones por el crecimiento de la generación hidráulica y las renovables, según datos del avance del Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), que señala que España emitió un total dede CO2 equivalente. Con este dato, España se sitúa un 15,4% por encima del nivel de emisiones de 1990, el año base de referencia para evaluar las medidas de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero. El borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) plantea para España una reducción ende 21 puntos porcentuales respecto a los niveles de 1990. Además, el inventario que ha publicado este lunes el Ministerio para la Transición Ecológica señala que, por sectores, el que generó más emisiones durante 2018 fue el de, ya que el tráfico rodado supuso unde las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al cambio climático. Y, de estas, un tercio se genera en las aglomeraciones urbanas.Los datos se envían a la Comisión Europea cada año para cumplir con las obligaciones de información de los Veintiocho. Según el Inventario, la reducción se debió a la producción de, que creció un 84,9% respecto al año anterior, ya que este fue un año húmedo y, también, aumentó un 3,5% la. Estas dos energías permitieron reducir unlas emisiones vinculadas a la generación eléctrica, pues este aumento de fuentes renovables permitió rebajar: la producción de ciclo combinado, un 18,9%; el carbón, un 17,2%; y un 4,5%, la que emplean los combustibles líquidos. Por el contrario, el resto de los sectores hansus emisiones respecto al año anterior.Durante 2018 el(PIB) creció un 2,6% y, al mismo tiempo, aumentaron las emisiones vinculadas al transporte, en un 2,7%; el consumo de combustibles en los sectores Residencial, Comercial e Institucional, en un 1,9%; y el consumo de combustibles en maquinaria agrícola, forestal y pesquera, en un 4,1%. En cuanto a las, el inventario refleja un aumento del 2%, mientras que las emisiones de la agricultura no cambiaron respecto al año anterior, puesto que se compensa el crecimiento de las emisiones ganaderas (en un 1,4%), con la bajada de las emisiones procedentes de cultivos, que disminuyeron un 2,5%. En definitiva, las emisiones de los sectores sujetos al sistema europeo de comercio de derechos de emisión (ETS, en su acrónimo en inglés), que suponen un 38,2% del total,en 2018. Por su parte, las emisiones de los sectores que no están sujetos al sistema de comercio, los conocidos como sectores difusos, crecieron un 0,6%. Los sectores difusos son los del ámbito residencial, comercial e institucional; el transporte; el agrícola y ganadero; la gestión de residuos; y la industria no sujeta al comercio de emisiones y los gases fluorados.Por volumen de emisiones, else sitúa en el primer puesto de emisiones de gases de efecto invernadero de 2018, con un 27%del total. Esto se debe al buen funcionamiento de las emisiones procedentes de la generación eléctrica, que se sitúa en el tercer lugar. Al transporte, le sigue la industria (19%), la generación de electricidad (17%), la agricultura en su conjunto (12%), el consumo de combustibles en los sectores Residencial, Comercial e Institucional (9%) y los residuos (4%).Por tipo de gases, elsupuso el 81%del total, seguido por el, con un 12%. El Ministerio añade que a las emisiones brutas de GEI, 332,8 millones de toneladas de CO2 equivalente, se las debe descontar las absorciones debidas al sector de Usos de la Tierra, Cambios de Uso de la Tierra y Selvicultura (LULUCF), que se han estimado en 37,7 millones de toneladas de CO2 equivalente (un 11% del total de emisiones brutas del inventario en 2018). Por tanto, las emisiones netas en el año 2018 se estiman ende CO2 equivalente.El transporte, que supone un 27% de las emisiones de CO2, creció un 2,7% entre 2018 y 2017 por la subida de las emisiones del, que por sí solo supone un 25% del total de las emisiones de GEI del Inventario. En concreto, el avance refleja un incremento interanual del 2,6% en el transporte por carretera, debido a un aumento en el consumo dedel 4,8% y a un aumento del 2% en el consumo de gasóleo. Las emisiones del, aunque sólo suponen un 0,9% del total, aumentan un 10,1% respecto al año anterior.En cuanto a la, que supone el 19% del total, en 2018 se estima un aumento de sus emisiones respecto al año anterior del 2% en el conjunto del sector, incluyendo tanto las procedentes del consumo de combustibles (que aumentan un 1,7%) como las emisiones derivadas de los propios procesos industriales. Destacan los incrementos en los sectores de los minerales no metálicos (las emisiones ETS del sector del cemento aumentan un 2,6%, las del sector de la cal un 3,5% y las del cerámico un 1,7%); y de la metalurgia (+5,2% en la producción de arrabio o acero).En cuanto a la(17% del total de las emisiones): respecto al año 2017 se estima una disminución de -15,7% en las emisiones ligadas al consumo de combustibles en la generación eléctrica, debido a la disminución del -0,5% en la generación eléctrica total, al aumento de la generación hidráulica (+84,9% respecto a 2017 en un año hidrológicamente muy húmedo) y al incremento de la producción de origen eólico en un 3,5%. Como consecuencia de la subida del uso de, la generación eléctrica en ciclos combinados de gas natural descendió un -18,9%, la que utiliza carbón disminuyó un -17,2%, y la que emplea combustibles líquidos se redujo un -4,5%.En los, el sector supuso el 9% del total, con un 1,9% de incremento en el último año por el aumento del consumo del gasóleo C, en un año climatológicamente cálido, que registró una temperatura media inferior (-0,7ºC) a la del año 2017 y un 12%más de grado por días de calefacción.En cuanto a losapenas variaron, con un incremento del 0,4% por el aumento de las cantidades de residuos sólidos eliminados y aguas residuales tratadas, ligados a los incrementos del PIB y de la población.La(3,5% de las emisiones) aumentó un 1,4%, por el aumento del consumo de combustibles, mientras los gases fluorados, las emisiones del conjunto de gases fluorados disminuyeron un 20,5%, principalmente por el descenso en el uso de HFC y PFC en el sector de la refrigeración y aire acondicionado, de acuerdo y como consecuencia de la aplicación del impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero establecido por la Ley 16/2013.