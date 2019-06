El hermanastro asesinado de Kim Jong Un era un informante de la CIA, según 'The Wall Street Journal'

Publicada el 11/06/2019 a las 09:53 Actualizada el 11/06/2019 a las 09:54

, el hermanastro del líder norcoreano, Kim Jong Un, quien fue asesinado en Malasia en 2017, fue un informante de la CIA, según ha informado este lunes el diario estadounidense The Wall Street Journal. El periódico ha citado a una persona anónima "con conocimiento del asunto" y ha señalado que muchos detalles de la relación de Kim Jong Nam con la agencia estadounidense no estaban claros. Según la fuente, "hubo un nexo" entre la CIA y Kim Jong Nam."Varios exfuncionarios estadounidenses dijeron que eraque el hermanastro, que había vivido fuera de Corea del Norte durante muchos años y que no tenía una base de poder conocida en Pyongyang, pudiera proporcionar detalles sobre el funcionamiento interno del país", ha afirmado el diario.Los exfuncionarios también han recalcado que Kim Jong Nam había estado casi seguramente en contacto conde otros países, particularmente de China.Funcionarios de Corea del Sur y Estados Unidos han indicado que las autoridades norcoreanas habían ordenado, que había sido crítico con el gobierno dinástico de su familia, algo que Pyongyang ha negado.En febrero de 2017, dos mujeres fueron acusadas de envenenar a Kim Jong Nam al lanzarle a la cara VX líquido,, en el aeropuerto de Kuala Lumpur. Malasia liberó a la vietnamita Doan Thi Huong en mayo y a la indonesia Siti Aisyah en marzo.Según el diario, la fuente ha afirmado que Kim Jong Nam había viajado a Malasia en febrero de 2017 para, aunque tal vez no haya sido el único propósito del viaje.