Israel ataca objetivos de Hamás en Gaza en respuesta al lanzamiento de un proyectil desde la Franja

Publicada el 13/06/2019 a las 10:29 Actualizada el 13/06/2019 a las 11:20

Las(IDF) han atacado este jueves varios objetivos del Movimiento de Resistencia Islámica () en a Franja de Gaza , en respuesta al lanzamiento de un proyectil desde el territorio palestino hacia las comunidades fronterizas del lado israelí.Las IDF han informado de que, aunque "no alcanzó su objetivo porque fue interceptado por el sistema de defensa Cúpula de Hierro". "Hemos respondido atacando una infraestructura subterránea en un complejo de Hamás en Gaza", ha anunciado en Twitter.La agencia de noticias palestina WAFA ha precisado quecausando daños materiales pero no víctimas. Dos misiles han caído al este de Rafá y otros dos al este de Jan Yunis, en el sur, mientras que otro ha impactado al sur de Ciudad de Gaza, en el norte.Las IDF han subrayado en un comunicado que "seguirán actuando contra cualquier intento de dañar a civiles israelíes", advirtiendo de que harán, según informa The Jerusalem Post.Estees el primero que se produce desde la firma de un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás tras un nuevo pico de violencia en mayo que se saldó con el lanzamiento de más de 700 proyectiles que dejaron cuatro isralíes muertos y ataques de represalia que acabaron con la vida de 25 palestinos.El acuerdo de alto el fuego implica además que Hamás cese la violencia en la frontera, manteniendo unaque se han sucedido en el último año y poniendo fin al lanzamiento de globos y otros objetos incendiados hacia Israel.