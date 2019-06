Trump anuncia que se presenta a la reeleción y lo hace bajo el lema: 'Mantener a América grande'

Publicada el 19/06/2019 a las 09:09 Actualizada el 19/06/2019 a las 09:42

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha lanzado este martes oficialmente su, manteniendo su mensaje de inmigración, fake news, su lucha contra los demócratas, entre otros, pero cambiando el eslogan de la anterior campaña."Con cada gramo de corazón y fuerza y sudor y alma,, ha señalado Trump ante una multitud en un mítin en Florida. "Y es por eso que esta noche, estoy ante vosotros para lanzar oficialmente mi campaña para un segundo mandato como presidente de Estados Unidos", ha aseverado.En su discurso, Trump ha sometido a votación su eslogan, en la que la multitud tenía que elegir entre 'Hacer a América Grande' o 'Mantener a América Grande' mediante aplausos y vítores. "Mi tímpano no volverá a ser el mismo", ha bromeado el mandatario después de que la multitud eligieraTambién han participado en el mitin la primera dama de Estados Unidos,y el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, junto a su mujer, Karen Pence, entre otros.La primera dama ha asegurado que Trump "realmente ama a este país" y ha subrayado que". "Todos nosotros lo haremos", ha recalcado.Por su parte,ha agradecido a Trump por su liderazgo y ha manifestado que con el mandatario "los empleos han vuelto, la confianza ha vuelto y (...) Estados Unidos ha vuelto".El presidente de Estados Unidos ha acusado en su discurso a los demócratas de querer "destruir nuestro país como lo conocemos" y ha destacado que no están dispuestos a aceptar la conclusión de lasobre la injerencia rusa."Nuestros oponentes demócratas radicales están motivados por el odio y la rabia.No es aceptable. No va a suceder", ha asegurado Trump.El dirigente también ha criticado en reiteradas ocasiones a su rival demócrata en las elecciones de 2016durante sus discursos y se ha referido a sus correos electrónicos., ha insistido Trump, refiriéndose a los correos electrónicos de Clinton, investigados por el FBI en torno a sus prácticas durante su paso por la Secretaría de Estado.En cuanto al expresidente demócrata, Trump ha afirmado que "no hizo nada" cuando fue informado sobre la interferencia rusa en las elecciones celebradas en 2016.En su discurso, Trump ha retomado uno de sus temas más importantes de la campaña en 2016, advirtiendo que la inmigración ilegal es una amenaza para el país y prometiendo queEl republicano, quien ha reiterado horas antes que lascomenzarán a detener a los migrantes ilegales la próxima semana, ha acusado a los demócratas de tener una agenda de "fronteras abiertas".La presidenta de la Cámara de Representantes y máxima dirigente del, Nancy Pelosi, ha señalado que "la nueva amenaza del presidente" sobre la deportación masiva es un acto de "intolerancia". Además ha destacado que tiene el objetivo de "meter miedo en nuestras comunidades".Pelosi ha recalcado que Trump "debe alejarse de estas políticas crueles, ineficaces y discriminatorias" y ha subrayado que tiene queTrump ha aprovechado su discurso para anunciar formalmente que se reunirá con su homólogo chino,que se celebrará a finales de este mes y que se reanudarán las negociaciones comerciales con China.El presidente estadounidense ha señalado que ha hablado con Xi, a quien ha calificado como una "persona estupenda". En cuanto a un posible acuerdo conTrump ha dicho: "Veremos lo que sucede".El mandatario también ha recalcado que Estados Unidos ha tenido un