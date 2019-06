Los líderes europeos no logran un acuerdo para el reparto de cargos y se volverán a reunir el día 30

Publicada el 21/06/2019 a las 09:59 Actualizada el 21/06/2019 a las 10:40

Descartados los candidatos de las europeas

para tratar de cerrar un acuerdo sobre el reparto de los puestos clave de las instituciones de la UE , tras concluir sin acuerdo la cumbre que les ha reunido en Bruselas."Ha habido una amplia discusión sobre los nombramientos, teniendo en cuenta mis consultas y al Parlamento europeo , ha admitido el presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, tras una jornada maratoniana de encuentros bilaterales entre líderes para tratar de desbloquear la negociación.El exprimer ministro polaco, que ha negado con un tajante "no" que su nombre esté sobre la mesa para presidir la Comisión Europea, ha apuntado que los líderes son conscientes de la necesidad dede la Unión Europea.También ha admitido que era demasiado pronto para lograr un acuerdo este jueves y quecon las capitales y avanzar hacia una propuesta aceptable por todos.Así las cosas, Tusk ha vuelto a convocar a los Veintiocho el domingo 30 en Bruselas para asistir a una cena en la que esperan cerrar el acuerdo, a solo dos días de que se celebre la sesión constitutiva del nuevo Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), en la queEl primer ministro de Estonia, Juri Ratas, ha dicho a la prensa al término del Consejo quey ha confiado en que sea posible alcanzar un acuerdo la próxima semana, aunque los Veintiocho "aún han de trabajar".El aún presidente del Ejecutivo comunitario,ha bromeado con la ausencia de acuerdo: "He contemplado con placer, divertimento, felicidad, que al parecer que no es tan fácil sustituirme".También ha dicho que hubiera preferido que los líderes hubieran logrado un acuerdo, pero que ninguno de los candidatos de los partidos europeos a las pasadas europeas cuenta con un apoyo mayoritario.Los líderes deben decidir quienes dirigirán a partir del próximo otoño las principales instituciones comunitarias:. El reparto debe respetar distintos equilibrios de género, ideología y geográficos y determinará también quién presidirá la Eurocámara.El Parlamento Europeo reclama que el próximo presidente de la Comisión sea uno de los cabeza de lista de los partidos europeos a las elecciones de mayo - Manfred Weber (PPE), Frans Timmermans (S&D) o Margrethe Vestager (ALDE)--, peroporque son la fuerza más votada en la nueva Eurocámara, pero el resto de grupos les han trasladado este mismo jueves que ninguno lo apoya, lo que coloca la discusión en una situación de bloqueo.Con el rechazo del resto de familias políticas, la designación de Weber es inviable y supondría, además, desactivar el modelo de los llamados, según diversas fuentes, ya que dejaría fuera al resto de cabeza de lista de los partidos europeos."Los tres nombres que fueron propuestos (han sido descartados), estaban sobre la mesa, los tres nombres llamados de Spitzenkandidat, han sido testados por Donald Tusk y se ha considerado que no había mayoría", ha resumido el presidente de Francia,, al término de la cumbre."Esta etapa era necesaria a la vista de la crispación a la que se había llegado por la obsesión por una, que no se corresponde con la realidad democrática europea", ha advertido Macron, quien ha confiado en que a lo largo de esta semana se presenten nuevos nombres.La canciller de Alemania,, por su parte, ha asumido que el candidato alemán del PPE para ser el nuevo presidente de la Comisión Europea, Manfred Weber, no tiene una mayoría suficiente en el Parlamento Europeo para hacerse con el puesto, dado que socialdemócratas y liberales rechazan apoyarle."Tenemos que aceptar la situación como es (...) y sacar las conclusiones correctas., ha razonado.