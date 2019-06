La oposición a Erdorgan vuelve a ganar las elecciones en Estambul

Publicada el 24/06/2019 a las 09:07 Actualizada el 24/06/2019 a las 09:08

El candidato del Partido Republicano del Pueblo (CHP),, repetidas este domingo tras ser anulada la votación para la ciudad en los comicios municipales del pasado 31 de marzo, cuando ya se impuso Imamoglu, aunque por un margen menor. La victoria de Imamoglu supone un revés político para el presidente turco,Según los datos difundidos por el diario oficialista Daily Sabah en su página web, Imamoglu ha ganado las elecciones con un 54,03% de votos frente al 45,09% del ex primer ministro Binali Yildirim, del(AKP) de Erdogan, según datos correspondientes al 99,37% del escrutinio.. Gracias, vecinos", ha afirmado Imamoglu en rueda de prensa tras conocerse los resultados de los comicios.En particular ha destacado el trabajo de campaña y el de los interventores, "héroes de la democracia", y les ha instado apara evitar así cualquier atisbo de irregularidad como el que propició la repetición de la votación en Estambul.Así, Imamoglu ha reivindicado un "nuevo comienzo" para Estambul dejando atrás la "extravagancia, arrogancia, derroche y marginalización".No os marginaré más (...). Esta es la tarea más honrosa de toda mi vida", ha apuntado.Imamoglu ha expresado además su intención de reunirse cuanto antes con el presidente Erdogan. "Me dirijo a usted, jefe del Estado, presidente Erdogan.tales como la seguridad frente a terremotos, la construcción del metro, los refugiados y demás", ha enumerado.Yildirim, por su parte, ha comparecido para felicitar a Imamoglu por su victoria:Tendrá mi colaboración en la tarea que emprenda en beneficio de la gente de Estambul", ha afirmado."Como ya dije pro la mañana, las elecciones son sinónimo de democracia., ha remachado.La victoria de Imamoglu supone una sorpresa política puesto quey se constituye así en la principal voz de la oposición y del sector político laico turco frente una influencia del AKP que parecía incontestable en los últimos años.