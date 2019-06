Salvini, sobre los 42 migrantes a bordo del 'Sea Watch': "Por mí se pueden quedar en el mar hasta Navidad"

Publicada el 25/06/2019 a las 17:25 Actualizada el 25/06/2019 a las 17:35

L'Italia non si fa dettare le regole da una Ong pagata da chissà chi. Se la #SeaWatch avesse avuto a cuore la salute delle persone a bordo, in questi 13 giorni sarebbe già andata in Olanda.

Per me può rimanere in mare fino a Natale o Capodanno, in Italia non arriva.#portichiusi pic.twitter.com/UbK3tgVvO7 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 25 de junio de 2019

El ministro del Interior de Italia,, ha descartado de nuevo brindar un puerto al barco de la ONG Sea Watch y a losque esperan a bordo. "Por mí se pueden quedar en el mar hasta Navidad o hasta Año Nuevo, a Italia no llegan", ha sentenciado. Italia solode los 53 migrantes rescatados el 12 de junio frente a Libia y por razones médicas. El último de ellos durante este fin de semana. El barco permanece en el límite de las aguas territoriales italianas, a la espera de una solución que no termina de llegar.Durante estos últimos días, el líder de la Liga ha defendido su política dey ha instado a otros países a asumir sus responsabilidades. En concreto, ha apelado a Alemania, sede de la ONG, y a Países Bajos, país de bandera de la embarcación, instándoles incluso a repartirse a los 42 migrantes.Salvini ha insistido este martes en que, si a Sea Watch le hubiese preocupado "realmente" la salud de quienes viajan a bordo-"podrían haber ido y haber vuelto"-. "Que el problema lo resuelvan Amsterdam, Berlín y Bruselas", ha añadido, según unas declaraciones difundidas en Twitter.El ministro del Interior italiano considera que este pulso es "una evidente", pero ha subrayado que Italia no se dejará manejar "por una ONG que no respeta las reglas". En este sentido, ha defendido que su Gobierno ya "ha dado muestras de absoluta solidaridad" al acoger a migrantes enfermos.