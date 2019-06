El cambio climático llevará a la pobreza a otros 120 millones de personas en 2030, según la ONU

Publicada el 26/06/2019 a las 11:34 Actualizada el 26/06/2019 a las 11:35

Beneficios de evitar el calentamiento

Los pobres emiten menos, pero sufren más

Políticas miopes de algunos países

Elamenaza con deshacer los avances logrados en los últimos 50 años en materia de desarrollo y reducción de la pobreza, desencadenando unsegún ha alertado el relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema, Philip Alston, en un nuevo informe."Incluso si los objetivos actuales se cumplen, decenas de millones de personas se verán empobrecidas, lo que llevará a un desplazamiento y hambre generalizados", ha sostenido Alston en su informe. El cambio climáticoy tener el impacto más grave en los países y regiones más pobres y en los lugares donde la gente pobre vive y trabaja", ha subrayado el experto.Incluso en el mejor de los escenarios, con un, las temperaturas extremas en muchas regiones provocarán la inseguridad alimentaria de las poblaciones más desfavorecidas, dejándolas con menos ingresos y una salud deteriorada.Además, según Alston, muchos se veránAsí, para el año 2050 el cambio climático podría desplazar a 140 millones de personas en África subsahariana, el sur de Asia y América Latina solamente.a los riesgos relacionados con el clima, rebajar en 10 millones las personas expuestas al riesgo de aumento del nivel del mar", ha resaltado el relator.También supondría "frenar la exposición a inundaciones, sequías e incendios forestales; limitar el daño a los ecosistemas y; reducir a la mitad el número de personas expuestas a la; e impedir hasta 190 millones menos de muertes prematuras a lo largo del siglo".Según el Banco Mundial, con 2°C grados de calentamiento, entre 100 y 400 millones de personas más estarán en riesgo de pasar hambre y entre. El cambio climático podría dar lugar a pérdidas en el rendimiento mundial de los cultivos del 30% para 2080, incluso si se toman medidas para adaptarse a él.Además, entre 2030 y 2050, se prevé que cause aproximadamente. Puesto que las personas en situación de pobreza en gran parte no tienen seguro médico, el cambio climático exacerbará las crisis de salud que ya empujan a 100 millones de personas a la pobreza cada año."La mitad más pobre de la población mundial, 3.500 millones de personas, es responsable de solo el 10% de las emisiones de carbono, mientras queUna persona en el 1% más rico usa 175 veces más carbono que una en el 10% inferior", ha ilustrado.De forma perversa, ha añadido, "los más ricos, que tienen la mayor capacidad de adaptación y son responsables de la gran mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero y se han beneficiado de ellos, serán los mejor situados para hacer frente al cambio climático, mientras queque son los que menos han contribuido a las emisiones y tienen la menor capacidad de reacción,Así pues, "nos arriesgamos a un escenario de "apartheid climático" en el que, ha prevenido.El relator de la ONU ha insistido en que "el cambio climático amenaza con consecuencias verdaderamente catastróficas en gran parte del mundo y los Derechos Humanos de un gran número de personas estarán entre las víctimas". "Sin embargo, a medida que una crisis en toda regla se apodera del mundo,, ha incidido.Aunque "no faltan las voces de alarma sobre el cambio climático, parece que hasta ahora no se han escuchado", ha lamentado Alston, incidiendo en que "incluso hoy en día, demasiados países están tomando medidas miopes en la dirección equivocada", entre los que ha citado aTras denunciar que se siga, Alston ha alertado de que "mantener la senda actual es una receta para la catástrofe económica". En su opinión, "una red social robusta será la mejor respuesta a los daños inevitables que el cambio climático traerá consigo".Por ello, ha sostenido que esto "debería ser un catalizador" para que los estados cumplan "los largo tiempo ignorados derechos económicos y sociales", incluida la seguridad social y el acceso a comida,"Si el cambio climático es usado para justificar políticas amistosas con las empresas y, la explotación de recursos naturales y el calentamiento global podrían verse acelerados en lugar de prevenidos", ha argumentado el relator de la ONU.