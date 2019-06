Publicada el 29/06/2019 a las 13:28 Actualizada el 29/06/2019 a las 18:25

Trump no impondrá "por ahora" nuevos aranceles a China

El presidente de Estados Unidos,ha confirmado este sábado que las compañías norteamericanas podrán volver a suministrar material a la tecnológica Huawei en el marco del reinicio de las negociaciones comerciales con China anunciado durante la cumbre del(Japón), según informa Europa Press. Trump decide así revertir una decisión por la que prohibía a estas compañías entablar relaciones comerciales bajo la sospecha de que, principalmente conocida por sus teléfonos móviles, podría suponer una"Enviaremos y venderemos a Huawei una tremenda cantidad de productos que emplean en las cosas que hacen. Y dije que 'perfecto'. Seguiremos vendiéndoles estos productos", ha aseverado antes de matizar que todavía quedan ciertos aspectos por limar, sobre todo en lo que atañe a. Sin embargo, Trump ha manifestado su intención de seguir adelante con su plan. "Lo cierto es que las compañías estadounidenses no estaban exactamente contentas por no poder vender. Es algo que veremos en próximas fechas, a mi retorno de Corea del Sur", ha añadido el presidente, que partirá directamente desde Osaka a Seúl.En respuesta, el enviado especial del, Wang Xiaolong, ha aplaudido la decisión del mandatario., ha manifestado en declaraciones recogidas por el Global Times.Trump firmó una orden ejecutiva que prohíbe a las empresas estadounidenses de telecomunicaciones utilizar dispositivos elaborados por compañías que puedan suponer "un riesgo para la seguridad nacional", lo que abría la puerta a una posible prohibición con el gigante asiático Huawei.El presidente, sin embargo, no ha hablado sobre la situación de lay sobre la que se ha especulado que Trump podríaEl decreto inicial sobre Huawei invoca la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, que da al presidente la autoridad de regular el comercio en respuesta a una emergencia nacional que amenace a Estados Unidos. La medida ordena al Departamento de Comercio, que trabaja con otras agencias del gobierno, a presentar unEn un comunicado difundido por la Casa Blanca, el mandatario estadounidenseen los ataques recibidos porque tratan dede su país.En este sentido, Trump explicó que esta amenaza existe por el uso personal de dispositivos o servicios ofrecidos por aquellas empresas -como sería el caso de Huawei- que tratan de llevar a cabo un espionaje centrado en la economía y la industria de los Estados Unidos.Tras meses de tensión,, se ha congratulado por la, ha asegurado que, por ahora,mientras dure esta fase de reinicio de las conversaciones y ha asegurado que los beneficios de este acercamiento se percibirán de manera casi inmediata."Por ahora. Nos quedan aproximadamente unos 350.000 millones de dólares en balanza comercial sobre los que podríamos aplicarlos, pero de momento voy a hablar con China", ha manifestado, corroborando una información avanzada horas antes por la agencia oficial de noticias china Xinhua. "Lo que sí puedo decir es que China nos va a comprar una tremenda cantidad de comida en breve, casi inmediatamente", ha manifestado el mandatario durante su comparecencia ante los medios durante la cumbre del G20 en Osaka (Japón).El presidente estadounidense se ha comprometido, una vez reactivadas las conversaciones a seguir trabajando con China., ha asegurado.Laentrey el presidente chino,, está siendo observada con extraordinario interés por la comunidad internacional con la esperanza de que alivie la tensión entre ambos estados en vez de sumir a las dos economías más grandes del mundo en una guerra comercial más intensa.Laya le ha costado a las empresas de ambos paísesy ha afectado a las líneas de producción y suministro.