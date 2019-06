Encuentro histórico en Corea del Norte: Trump, primer presidente en visitar el último estado estalinista

Publicada el 30/06/2019 a las 12:18 Actualizada el 30/06/2019 a las 13:08

Un encuentro histórico

Tercera reunión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , y el líder norcoreano, Kim Jong Un , han acordado este domingo la reanudaciónde las conversaciones de trabajo entre ambos países sobre el, tras una reunión mantenida en la zona desmilitarizada entre las dos Coreas en la que Trump se ha convertido en el primer presidente de EEUU en el cargo que ha pisado territorio norcoreano, según informa Europa Press."Lo importante aquí no es la velocidad", ha declarado Trump al término de un encuentro que se ha prolongado por espacio de unos 50 minutos, más de lo estipulado inicialmente, en la, la instalación dividida entre los dos países. "Hemos acordado crear unos equipos de negociadores y lo que va a ocurrir en un plazo de dos o tres semanas es que van a comenzar a trabajar juntos a ver si pueden conseguir algo", ha añadido el mandatario., ha añadido Trump al término de un encuentro que ha descrito como "histórico" después de la suspensión de las conversaciones sobre desarme nuclear en la cumbre en Hanói (Vietnam) que ambos mantuvieron en febrero, aunque el presidente norteamericano la describió como "un gran éxito, porque los dos conservamos nuestra relación", según declaraciones recogidas por CNN."Desde entonces", ha recordado Trump, "Corea del Norte no ha efectuado pruebas nucleares ni ensayos con misiles de largo alcance, pero si ha habido mucha buena voluntad, y la sigue habiendo, con perspectivas de mejorar". Corea del Norte sí que ha realizado, en opinión de los expertos como gesto de frustración por la paralización de las conversaciones en febrero.El encuentro ha tenido lugar tras muy pocos avisos diplomáticos. Trump ya especuló con la posibilidad de la visita a la zona desmilitarizada durante la cumbre del G20 en Osaka (Japón) que terminó ayer, pero desde su llegada posterior a Seúl los acontecimientos se aceleraron. En rueda de prensa con su homólogo surcoreano,, Trump confirmó su visita inmediata a la zona, la, que comenzó nada más terminar el encuentro con los medios.Media hora después, Trump pasó revista alantes de encontrarse cara a cara con el líder norcoreano por tercera vez desde su mandato poco antes de las 09.00 hora peninsular española.Nada más estrechar la mano de Kim sobre la línea de demarcación en el área de seguridad conjunta de Panmunjom que conecta el norte y el sur, Trump decidió atravesar la frontera para convertirse en el primer inquilino de la Casa Blanca que pone pie en Corea del Norte, un gesto aplaudido por el líder norcoreano. "El presidente Trump acaba de cruzar la línea de demarcación., y veo este acto como una expresión de eliminar un desafortunado pasado abrir un nuevo futuro", ha declarado Kim, codo con codo junto al presidente estadounidense, ante los medios de comunicación.En respuesta, Trump extendió a Kim una invitación a Washington en viaje oficial, declaró Trump tras agradecer al líder de Corea del Norte que aceptara su invitación de encontrarse con él este domingo. "Si no llega a aparecer, la prensa me habría dejado fatal", ha bromeado Trump.El encuentro ha sido la tercera reunión entre los líderes de ambos países tras las mantenidas en junio de 2018 en Singapur y en. Esta última quedó marcada por la sorprendente suspensión de las conversaciones cuando estaban en pleno desarrollo, presumiblemente porquey nuclear a cambio de ayuda económica.Por ello, y en la rueda de prensa previa mantenida en Seúl, mandatario estadounidense se ha mostrado reticente a describir el encuentro como una cumbre. "Vamos a ver qué pasa antes de comenzar a pensar en esos términos.Podría ser importante, podría no serlo", ha explicado.Elha confirmado que ha sido invitado al encuentro pero ha anunciado que su, según informa la agencia oficial de noticias surcoreana Yonhap. Trump, por su parte, se dirige ya a la base aérea de Osan, donde seguirá pasando revista al contingente norteamericano en Corea del Sur.