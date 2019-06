Tusk plantea un reparto con el socialista Timmermans en la Comisión y el alemán Weber en la Eurocámara

Publicada el 30/06/2019 a las 15:11 Actualizada el 30/06/2019 a las 17:10

Sánchez espera que los líderes europeos logren un acuerdo este domingo

El PG en funciones, @sanchezcastejon, se encuentra ya en Bruselas para participar en el Consejo Europeo extraordinario, con motivo del reparto institucional.

Mantendrá además encuentros con @eucopresident, Ángela Merkel, @EmmanuelMacron y con todos los líderes socialdemócratas. pic.twitter.com/PznPhuj3qx — La Moncloa (@desdelamoncloa) 30 de junio de 2019

El presidente del Consejo europeo, Donald Tusk , trasladará en unas horas a los líderes de la Unión Europea la propuesta de reparto que a su juicio parte con mayores apoyos entre los Veintiocho para salir adelante y que sitúa al candidato de los socialdemócratas, el holandés, al frente de la Comisión Europea, relegando al aspirante del Partido Popular Europeo,, al Parlamento Europeo y reservando el mando del Consejo para un representante liberal, informa Europa Press.No se trata de un diseño firmado por Tusk, sino de un reparto negociado en las últimas horas por Francia, Alemania, España y Países Bajos en los márgenes del G20 que se ha celebrado en Osaka (Japón) y que el presidente del Consejo ha trasladado este domingo a la, tras constatar que cuenta con una "mayoría cualificada" en el Consejo, según han informado a Europa Press diversas fuentes europeas.Tusk no ha mencionado expresamente ni a Timmermans ni a Weber, pero ha informado de que hayy ha recordado que en la cumbre de hace una semana dos de los cabeza de lista a las europeas de mayo no quedaron del todo descartados.Además, lay la Alta Representación de Política Exterior de la Unión Europea sería también para un miembro del PPE, que obtendría dos de los cuatro puestos de los que hablaron, en compensación por renunciar a la Comisión Europea.El reparto para los altos cargos de las instituciones comunitarias que se renovarán el próximo otoño incluye también la presidencia del Banco Central Europeo, aunque este puesto, que pesa también en los equilibrios ha tener en cuenta, no se ha tratado en el encuentro de Tusk con la Eurocámara.Tusk ha avisado en su encuentro con los eurodiputados que este equilibrio será el, mientras que los jefes de grupos en la Eurocámara le han avisado de que cualquier nombre distinto al de los cabeza de lista se enfrentaría al rechazo en el Hemiciclo que tiene que dar su visto bueno al futuro jefe del Ejecutivo comunitario.El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez , se ha mostrado confiado sobre la posibilidad de que los líderes europeosa en la cumbre que tiene lugar este domingo en Bruselas.ha afirmado a su llegada a la reunión previa del Partido Socialista Europeo (PES, por sus siglas en inglés), a escasas horas de participar en el encuentro con el resto de jefes de Estado y de Gobierno de la UE y tras reunirse con el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro portugués, António Costa. Previamente, se ha reunido con el presidente del Consejo europeo,Sánchez y el primer ministro portugués,, son los elegidos por sus socios en elcomo sus negociadores para defender los intereses de la familia socialdemócrata en la nueva jerarquía, para la que Tusk ha sido encargado de diseñar un reparto que respete varios equilibrios -de género, ideológico y geográfico-.Poco antes del arranque formal de la cumbre -una cena convocada a las 18.00 horas de este domingo pero que, salvo sorpresa, se alargará hasta el lunes-, está también previsto quede los negociadores de las tres principales fuerzas políticas europeas, junto a los primeros ministros liberales(Países Bajos) y(Bélgica) y los elegidos por el, el primer ministro letón,, y el croata,, ha vuelto a defender en las últimas horas el modelo de Spitzenkandidaten por el que el elegido debe ser uno de los cabeza de lista a las europeas de mayo, aunque no lo ha limitado al candidato alemán y ha incluido al aspirante de los socialistas, el holandésSánchez acude a la cumbre extraordinaria sin revelar aún las cartas de España en estas negociaciones y argumentando que su candidato a la presidencia de la Comisión es Timmermans, y quesino que el futuro jefe del Ejecutivo comunitario comparta los mismos intereses. El Gobierno español ha venido defendiendo, además, que tiene distintos perfiles sobre la mesa en función de los puestos a los que pueda aspirar. La mayoría de las fuentes consultadas apuestan por una vicepresidencia de la Comisión que podrían ocupar tanto, como