El presidente del Consejo Europeo será Charles Michel, que vivió momentos de tensión con España por el 1-O

Christine Lagarde, presidenta del BCE

Renuncia temporalmente al FMI

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE han elegido como próximo presidente del Consejo Europeo al primer ministro belga en funciones,, que en 2017 vivió momentos de tensión con España por sus palabras sobre el 1-O y por las declaraciones de miembros de su Gobierno en apoyo del independentismo, informa Europa Press."¡La violencia nunca puede ser la respuesta! Condenamos todas las formas de violencia y reafirmamos nuestro", escribió en su cuenta de Twitter el 1-O con la etiqueta "referéndum catalán", convirtiéndose en el primer político europeo en criticar la actuación de la policía española.Michel, liberal francófono, lideraba un Gobierno de coalición en el que la fuerza más votada era la formación, que ha dado apoyo en Bélgica al ex presidente catalán huido Carles Puigdemont. La N-VA terminó por dejar la coalición Gobierno, aunque por un asunto no relacionado con el independentismo, sino por el pacto de la ONU sobre las migraciones.Apenas un mes después de sus palabras sobre el 1-O, Michel tuvo que llamar al orden a su secretario de Estado de Inmigración, el nacionalista, por decir que Bélgica podría ofrecer asilo a Puigdemont, y le dijo que no echase más leña al fuego. Un día después, el 'expresident' recalaba en Bruselas y se convertía en asunto de política nacional belga.A principios de noviembre, Michel tuvo que responder a toda una batería de preguntas sobre en el Parlamento y ahí dejó claro que Puigdemont tendría que responder de sus actos como todo ciudadano y negó tensiones con España. "No existe la menor ambigüedad,, es España", afirmó.El entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy , se lo agradeció en Twitter con un mensaje personal: "Comparto con Charles Michel, mi único interlocutor en Bélgica: respeto al Estado de Derecho y a la independencia de jueces belgas y españoles".A partir de ese momento mejoró la interlocución entre los dos Gobiernos, centrales pese a que los cargos de la N-VA en distintos niveles de la Administración siguieron respaldando al independentismo y la propia presencia de Puigdemont como residente en Bélgica.En septiembre de 20018, el Gobierno federal belga no adoptó represalia alguna cuando el ministrodecidió retirar el estatus diplomático al delegado de Flandes en España por decir que el Gobierno no era apto para formar parte de una UE moderna y democrática. El presidente del Gobierno español en funciones,, ha dicho en su rueda de prensa de este martes que Michel es "un amigo de España".Michel, de 43 años, no podía aspirar a volver a formar Gobierno tras las elecciones federales de mayo y da el salto a la política europea. El sustituto deen el Consejo Europeo es hijo de, antiguo ministro de exteriores belga y comisario europeo de Desarrollo y ayuda humanitaria entre 2004 y 2009.Tras perder las elecciones federales, la prensa belga ha apostado por él de forma recurrente para un cargo europeo, particularmente la presidencia del Consejo que finalmente le han asignado sus socios, pero él siempre ha respondido tajante que no es algo que tuviera en mente.Los líderes europeos han logrado un acuerdo para el reparto de altos cargos de la Unión Europea que sitúa a la conservadora alemanacomo nueva presidenta de la Comisión Europea y a la francesaal frente del Banco Central Europeo (BCE).El acuerdo también otorga al ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Borrell, la jefatura de la diplomacia europea, mientras que el primer ministro belga, Charles Michel, se hará con la presidencia del Consejo Europeo."El Consejo Europeo ha acordado el", ha anunciado el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, después de tres días de negociaciones en Bruselas.En una rueda de prensa, la canciller alemana,, ha especificado que los nombramientos de Lagarde y Michel al frente del BCE y del Consejo europeo, respectivamente, se han decidido por unanimidad.Alemania ha sido el único país que se ha abstenido en el nombramiento de Von der Leyen como jefa del Ejecutivo comunitario por las reticencias de los socialistas alemanes, socios de Gobierno de Merkel.Además, la canciller alemana ha anunciado que el candidato del(PPE) para presidir el Parlamento Europeo será el alemán Manfred Weber.Fuentes europarlamentarias consultadas por Europa Press ponen en duda que este acuerdo pueda salir adelante porque la Eurocámara puso como condición que el nuevo Ejecutivo comunitario fuera presidido por uno de los cabezas de lista a las europeas de mayo. De hecho, los socialistas ya han comunicado que el acuerdo es "inaceptable".El Parlamento Europeo someterá a votación el nombramiento de la conservadora alemana como nueva presidenta de la Comisión Europeo en el pleno que tendrá lugar entre el(Francia).Lagarde ha decidido renunciarmientras dure el proceso de nominación a ser presidenta del Banco Central Europeo (BCE)."Estoy honrada de haber sido nominada a la presidencia del BCE. Debido a esto, y tras consultar al Comité de Ética y el directorio ejecutivo, he decidido renunciar temporalmente a mis responsabilidades como directora gerente del FMI durante el proceso de nominación", ha informado Lagarde en un comunicado.