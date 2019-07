Irán se aleja del acuerdo nuclear al superar el nivel de crecimiento pactado sobre el uranio

Publicada el 08/07/2019 a las 12:19 Actualizada el 08/07/2019 a las 13:00

"La paciencia se agota"

Las autoridades dehan confirmado este lunes que han empezado ay han resaltado que llegar al 20% es una opción.El portavoz del Organismo para la Energía Nuclear de Irán (OIEA), Behruz Kamalvandi, ha señalado que"Una vez hemos superado el 3,67% de enriquecimiento, no tenemos obstáculo o problemas con esta acción", ha manifestado, según ha informado la cadena de televisión iraní Press TV. Sin embargo, es un porcentaje queAsí, Kamalvandi ha indicado que "está la opción del 20% y hay opciones incluso superiores, pero cada una tiene su lugar"., ha argumentado.Sin embargo, ha advertido de que el resto de países "saben que es una tendencia ascendente", antes de agregar que incrementar el número de centrifugadoras sería una de las opciones como tercer paso deen su reducción de los compromisos con el acuerdo de 2015.El Gobierno de Irán ha asegurado que se desvinculará progresivamente del acuerdo cada 60 días si Europa no toma "nuevas iniciativas" para garantizar la plenaEn este sentido, el ministro de Exteriores iraní, Mohamad Yavad Zarif, dijo el domingo que lo ocurrido no es una violación del acuerdo, sino el inicio de una "segunda fase de medidas correctivas" estipuladas en el artículo 36 del(PIAC), el nombre oficial del acuerdo.Este artículo estipula que cualquiera de las dos partes puede acudir a una comisión conjunta si percibe que la otra no está cumpliendo sus compromisos en un pacto por el que Irána cambio de su reintegración en los mercados internacionales, comenzando por el del crudo.A pesar de que la UE asegura que existe un mecanismo de comercio bilateral, Instex, operativo y disponible a todos los estados miembro de la UE,imprescindibles para la subsistencia de un país ahogado por la reanudación de las sanciones norteamericanas, que además amenazan a cualquier empresa extranjera que negocie con Teherán.En esta línea, el vicepresidente primero de Irán,ha manifestado este mismo lunes que el país respetó sus compromisos con el acuerdo durante un año después de la retirada de Estados Unidos en 2018.Así, ha reiterado que, si el resto de países firmantes —— cumplen con sus compromisos, la reducción de los compromisos por parte de Irán es "reversible".Yahangiri ha recalcado que Irán "ha practicado la paciencia durante un año", antes de agregar quetal y como ha recogido la agencia iraní de noticias IRNA.De esta forma, ha manifestado que, anunciada por el presidente estadounidense, Donald Trump, en mayo de 2018.Ante esta situación, el portavoz del Ministerio de Exteriores de China,, ha insistido en que la situación debe resolverse de forma diplomática, al tiempo que ha llamado a la contención, según ha informado la agencia de noticias Reuters.