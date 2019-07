Corbyn pide un segundo referéndum sobre el Brexit y anuncia que los laboristas defenderán la permanencia en la UE

Publicada el 09/07/2019 a las 17:03 Actualizada el 09/07/2019 a las 17:18

El líder del Partido Laborista británico,, ha asegurado este martes que el futuro primer ministro británico tendrá que convocar una, al tiempo que ha adelantado que su formación hará campaña por la permanencia en la Unión Europea."Sea quien sea el primer ministro debería poder tener la confianza de llevar su acuerdo o la ausencia de acuerdo de nuevo ante el pueblo en una", ha afirmado Corbyn, en una carta remitida a los miembros del Partido Laborista.En su misiva, Corbyn no aclara qué postura adoptará en el caso de que el país se vea abocado a celebrar unasen un futuro próximo ni tampoco si los laboristas seguirán defendiendo la permanencia en la Unión Europea en ese escenario electoral.En todo caso, Corbyn ha dejado claro a los militantes laboristas que el partido hará campaña por la continuidad en el bloque comunitario en un futurotanto si lo que se somete a votación es un acuerdo para el Brexit como una salida sin pacto con Bruselas."En esas circunstancias, quiero dejar claro que los laboristas harán campaña por la permanencia y en contra de la opción sin acuerdo o con un acuerdo tory que no proteja la economía y los trabajos", ha señalado el líder laborista británico.Tras admitir que el tema del Brexit ha sidoentre la ciudadanía británica y, "en ocasiones", en el seno del propio Partido Laborista, ha defendido la postura que han mantenido los laboristas en losy ha asegurado que han actuado correctamente al respetar el resultado del referéndum de 2016."Los laboristas fijaron un plan de compromiso para tratar de unir al país basado en una unión aduanera, una relación de un mercado único fuerte y la protección de las regulaciones medioambientales y los derechos laborales. Continuamos creyendo que esta es una alternativa sensible que podría unir al país", ha explicado, según informa The Guardian Ante la presión de otros partidos claramente partidarios de la permanencia, incluidos los, los laboristas británicos han variado su postura desde las elecciones al Parlamento europeo y han emplazado a los conservadores a convocar un nuevo referéndum sobre la salida de la Unión Europea.Las diferencias se mantienen entre los dirigentes laboristas a propósito del Brexit, con responsables como el de Economía,, que defiende abiertamente la permanencia en la Unión Europea, y otros dirigentes con una postura más alejada.