Maduro asegura que Bachelet dio un "paso en falso" con su informe "cargado de mentiras"

Publicada el 09/07/2019 a las 09:51 Actualizada el 09/07/2019 a las 10:17

Crisis política

El presidente venezolano, Nicolás Maduro , ha asegurado este lunes que la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos,, que ha señalado que está "cargado de mentiras"."Bachelet dio un paso en falso al leer un informe que le elaboraron y queha indicado el mandatario, refiriéndose al Departamento de Estado norteamericano.de datos inexactos, de datos falsos. Es una repetición de los informes del antiguo alto comisionado", ha añadido.Maduro ha recalcado que lamenta que Bachelet no quisiera "ver ni escuchar la verdad sobre Venezuela" y ha manifestado que l. "Ojalá este paso en falso le sirva para sacar lecciones a la señora Bachelet y pueda enderezar el camino", ha añadido.El informe —elaborado a partir de 558 entrevistas con víctimas y testigos de las "graves vulneraciones" de losa raíz de la reciente visita de Bachelet y de "otras fuentes"— acusa al Gobierno de reducir el espacio democrático e incumplir su obligación de garantizar la comida y atención médica, recomendando medidas concretas para revertir esta "compleja" situación "de inmediato".Maduro también ha anunciado que ha recibido un informe "bastante auspicioso" por parte de la delegación del Gobierno venezolano sobre lasen los diálogos de paz con la oposición venezolana, un reporte bastante auspicioso de la jornada que hubo el día de hoy", ha indicado.El mandatario ha subrayado que es "muy optimista" y que "paso a paso, con paciencia estratégicadel diálogo constructivo para la no violencia".Estaba previsto que el encuentro en Barbados se produjera la semana pasada, pero el autoproclamado presidente encargado de Venzuela,, se negó a enviar una delegación opositora tras la muerte el pasado 29 de junio del capitán de corbeta Rafal Acosta por las supuestas torturas sufridas bajo custodia de Contrainteligencia Militar.En un giro inesperado, la oficina de Guaidó informó el domingo de que la cita en Barbados con elsería esta semana. El objetivo, ha indicado, es "establecer una negociación de salida a la dictadura". "No tenemos un tiempo ilimitado, cada día que pasa la situación empeora (...). La solución debe ser ahora", recalcó."Las partes se reunirán esta semana en Barbados para avanzar en la, ha confirmado, por su parte, el Ministerio de Exteriores de Noruega.En paralelo, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, se ha reunido este lunes con el, "quien visita el país como parte del proceso de diálogo para la consolidación de la paz y el entendimiento nacional", según ha informado el ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, en Twitter.El equipo de Guaidó avanzó el domingo que también recibiría a Iglesias en el marco de laLos contactos entre Gobierno y oposición buscan reanudar un diálogo que se han intentado hasta tres veces en los seis años que han transcurrido desde la muerte depara alcanzar una solución pactada a la crisis política que sufre Venezuela.La crisis se agravó el 10 de enero, cuando Maduro decidió iniciar un segundo mandato de seis años que no reconocen ni la oposición ni buena parte de la comunidad internacional porque consideran que las elecciones presidenciales del 20 de mayo fueron unEn respuesta, Guaidó se autoproclamó mandatario interino el 23 de enero con el objetivo de cesar la, crear un gobierno de transición y celebrar "elecciones libres". Ha sido reconocido por Estados Unidos, numerosos países latinoamericanos, así como varios europeos, entre ellos España.Entretanto, más de cuatro millones de venezolanos han abandonado el país en los últimos años a causa de laque sufre la nación caribeña. La ONU advierte de que, si la tendencia continúa, a final de 2019 podrían sumar más de cinco millones.