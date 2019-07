Los arrestos a inmigrantes susceptibles de deportación comenzarán este fin de semana en diez ciudades de EEUU

Publicada el 12/07/2019 a las 18:34 Actualizada el 12/07/2019 a las 18:52

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha confirmado este viernes el inicio a partir del fin de semana de losTrumpde indocumentados como prioridad de su Gobierno, pero no había anticipado más medidas hasta ahora, un día después de que el diario estadounidense The New York Times anticipara esta decisión.Las operaciones tendrían como objetivo al menos a, aunque también podrían acabarLas ONG advierten de que en Estados Unidos. Por lo tanto, algunos detenidos podrían reabrir sus casos si encuentran un abogado.La(ACLU, por sus siglas en inglés) presentó unaargumentando que a las familias seleccionadas se les debe permitir al menos una audiencia ante los tribunales para defender su caso."Las", ha denunciado en un comunicado la directora ejecutiva de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, Donna Lieberman. "Para las muchas familias que vinieron aquí como refugiados huyendo de la violencia, la deportación es una amenaza de muerte", ha lamentado.