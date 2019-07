Theresa May abandonará el 24 de julio Downing Street con "decepción" por dejar pendiente el 'Brexit'

Publicada el 12/07/2019 a las 20:42 Actualizada el 12/07/2019 a las 21:05

La, ha confesado este viernes en una entrevista concedida a BBC que abandona Downing Street con, lo primero por "lo mucho" que ha hecho durante su Gobierno y lo segundo por dejar pendiente el Brexit, informa Europa Press. May dimitió el pasado 7 de junio por su fracaso en los hasta tres intentos de convencer al Parlamento de que aprobara el acuerdo del Brexit negociado por Londres y Bruselas.. El nombre del nuevo líder conservador yTheresa May ha reconocido que se va, revelando que no esperaba que los diputados "se atrincheraran" hasta hacer desencadenar una crisis política. "Uno siempre puede mirar atrás y decir: 'Si me hubiera reunido más veces con ellos...'", ha indicado.Su error -ha comentado- fue creer que los diputados. "Ahora pienso que hay una gran diferencia entre el Parlamento y la gente. La gente tiene una visión más sencilla: se ha tomado una decisión y hay que acatarla. No están tan polarizados como el Parlamento", ha señalado.May ha contado que no se reconoce en las críticas de las que ha sido objeto por parte de sus señorías e incluso de sus ministros, defendiendo que era "la persona indicada" para hacer el trabajo y declarando que se siente "inmensamente orgullosa" de la labor realizada., ha subrayado la jefa del Gobierno británico, apuntando al panorama económico, la lucha contra la esclavitud moderna y la violencia de género y el apoyo a los enfermos psiquiátricos.Interrogada sobre a quién prefiere como sucesor,, aunque sí les ha deseado que cuenten con un Gabinete unido, algo de lo que ella ha carecido en su última etapa debido a las turbulencias políticas generadas por el Brexit., ha reclamado.May, quepor Maidenhead, ha dicho que seguirá abogando por salir de la Unión Europea "con un buen acuerdo".