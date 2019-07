La OMS declara el brote de ébola en República Democrática del Congo como una emergencia de salud pública internacional

Publicada el 18/07/2019 a las 09:32 Actualizada el 18/07/2019 a las 09:47

El Comité de Emergencia de la Organización Mundial para la Salud (OMS) ha anunciado este miércoles su decisión de declarar el(RDC)como recoge Europa Press.El organismo, que celebró durante el pasado miércoles una reunión de emergencia a raíz del, de dos millones de habitantes y ubicada cerca de la frontera con Uganda, ha emitido ademásEl comité ha señalado tras su decisión que pedirá al director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que proceda a emitir una declaración formal de emergencia internacional."Si bien no hay pruebas aún de una transmisión local del ébola en Goma, RDC o Uganda, estos eventos representan una", ha sostenido Tedros.Asimismo, ha recalcado que la organización "no recomienda ninguna restricción en los viajes y el comercio, lo que más que detener el ébola"."Esas restricciones fuerzan a la gente a usar pasos fronterizos informales y no vigilados, lo que incrementa elde la enfermedad", ha explicado Tedros.Según los últimos datos del Ministerio de Salud congoleño, hasta la fecha se han detectado un total de--2.418 confirmados y 94 probables--. Las autoridades confirmaron el domingo el primer caso en la ciudad de Goma.