Publicada el 20/07/2019 a las 17:55 Actualizada el 20/07/2019 a las 20:45

han marchado este sábado por las calles de Londres para pedir laa la sombra de un globo caricatura del candidato a suceder a Theresa May al frente del Gobierno británico, el euroescéptico ex ministro de Exteriores Boris Johnson , informa Europa Press.Latiene lugar a tres días de que el partido Conservador británico elija a su nominado para suceder a May al frente de la formación y del Ejecutivo. Johnson parte como favorito absoluto ypara cuando se cumpla la fecha límite del 31 de octubre de 2019.Inspirado por el dirigible color naranja de un bebé Donald Trump que se burló del presidente de Estados Unidos durante su visita a Londres el mes pasado, el globo mostraba a Johnson en una camiseta adornada con un autobús rojo yrefiriéndose a su promesa de arañar dinero en efectivo de Bruselas para gastar en la seguridad social británica.Los críticos de Johnson aseguran que su plan para abandonar la UE en octubre con o sin acuerdo sería una, la quinta más grande del mundo, afectaría a los mercados financieros ycomo uno de los grandes centros económicos del mundo.La marcha, sin embargo, ha estado marcada por la. Para Jackie, de 40 años, "debería haber una campaña neutral para un segundo referéndum (sobre la permanencia en el país). Es ridículo pensar que alguien todavía sabe lo que quiere la gente. Que se les vuelva a preguntar", ha explicado en declaraciones a The Guardian. Mick O'Malley, de 71 años, de Gloucester, explicó que participa directamente contra el futuro primer ministro y contra la salida de la UE. "Puede haber un poco de disensión, pero yo sé por qué estoy aquí", ha indicado.