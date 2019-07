Publicada el 21/07/2019 a las 16:33 Actualizada el 21/07/2019 a las 17:21

El ministro de Justicia de Reino Unido dimitirá el próximo miércoles

El ministro de Finanzas británico dimitirá antes de que Boris Johnson asuma el cargo

Los ministros de Justicia y Finanzas británicos,, respectivamente, anunciaron a lo largo de este domingo que renunciarán a su cargo en los próximos días. El motivo es la incompatibilidad de ambos y el favorito para suceder a Theresa May, Boris Johnson , por su promesa de sacar a Reino Unido de la Unión Europea con o sin acuerdo. Y tanto Gauke como Hammond no están dispuestos a apoyar esta medida. May, que dimitió formalmente el pasado 7 de junio , se mantendrá en el cargo de forma interina hasta que los tories elijan a su sucesor este martes. El proceso llega esta semana al final con una última votación entreen la que los cerca de. El ganador y, por tanto, el nuevo líder tory y, por ende,Johnson, principal candidato para convertirse en el líder de los conservadores británicos y acceder así a primer ministro de Reino Unido, aseguró quesi la UE no ofrece "mejores condiciones".El, ha anunciado este sábado que dimitirá el próximo miércoles porqueal frente del Gobierno británico, el euroescéptico ex ministro de Exteriores,, quien ha prometido sacar a Reino Unido de la Unión Europea elGauke considera que el plan de Boris Johnson para abandonar la UE en octubre con o sin acuerdo sería una gran, según ha informado este domingo el diario Sunday Times. En este sentido, el ministro de Justicia ha informado de quecuando el nuevo líder de los tories asuma el cargo."Si la prueba de lealtad para permanecer en el gabinete es el compromiso de apoyar el no llegar a un acuerdo antes del 31 de octubre, no estoy dispuesto a adherirme", ha destacado. "Reconozco que este período en el Gobierno está llegado a su fin", ha añadido.El, ha confirmado este domingo que dimitirá antes de que el gran favorito para convertirse en el nuevo primer ministro británico, Boris Johnson, asuma el cargo el próximo miércoles y acaba cumpliendo su amenaza de abandonar la Unión Europea sin acuerdo a finales de octubre. "", ha declarado Hammond en el programa de Andrew Marr, en la cadena BBC."Asumiendo que Boris Johnson se convierta en primer ministro, yo entiendo que sus condiciones para servir en su gobierno incluirían aceptar una salida sin acuerdo de la UE el 31 de octubre, y eso no es algo a lo que yo pueda adherirme", ha añadido.El pasado mes de junio, Hammond recordó que Reino Unido "es un país que siempre cumple con sus obligaciones" y señaló que una parte de la factura del divorcio -que Londres se comprometió a pagar durante las negociaciones- forma parte de los compromisos adquiridos en el marco del presupuesto plurianual vigente de la UE, que se extiende hasta 2020. "Así que no recomendaría a ninguno de mis colegas que amenacen con negar los pagos que son parte de las obligaciones actuales que tiene Reino Unido", explicó en su momento.