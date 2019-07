Reino Unido sopesa recuperar las sanciones contra Irán en plena escalada de tensión por el petrolero apresado

Publicada el 21/07/2019 a las 14:00 Actualizada el 21/07/2019 a las 14:43

UK government should contain those domestic political forces who want to escalate existing tension between Iran and the UK well beyond the issue of ships. This is quite dangerous and unwise at a sensitive time in the region. Iran however is firm and ready for different scenarios. — Hamid Baeidinejad (@baeidinejad) 21 de julio de 2019

El Gobierno de Reino Unido se está planteandoque fueron, en respuesta a la captura del petrolero británico Stena Impero en el estrecho de Ormuz por parte de la República Islámica, según ha avanzado The Telegraph y recoge Europa Press.El diario británico apunta que el ministro de Exteriores,, tanto diplomáticas como económicas. En un paso más, incluso podría pedir a la ONU y la UE que reactiven sus sanciones contra Irán, que también fueron retiradas por el acuerdo nuclear, de acuerdo con The Telegraph. "Vamos a considerar una serie de opciones", ha dicho este domingo el ministro junior de Defensa, Tobias Ellwood, preguntado sobre la reactivación de las sanciones contra Irán en Sky News. "Hablaremos con nuestros colegas y nuestros socios internacionales para ver qué se puede hacer", ha añadido. Reino Unido es uno de los firmantes del acuerdo nuclear alcanzado en 2015 por las principales potencias mundiales e Irán , por virtud del cual el régimen de los ayatolás se compromete a limitar el desarrollo militar de su industria atómica a cambio de la retirada progresiva de las sanciones internacionales. Estados Unidos abandonó el acuerdo nuclear alegando un supuesto incumplimiento por parte de Irán. Los demás firmantes -- se comprometieron a mantenerlo vivo, si bien la recuperación de las sanciones británicas podría minar este objetivo.Ellwood ha subrayado que en estos momentos "lo más importante" es lograr una solución para el Stena Impero, así como "en esas aguas para después mirar el cuadro completo", en alusión a la situación en el golfo Pérsico.Reino Unido ya ha enviado una carta al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y al Consejo de Seguridad de la ONU en la que informa sobre la captura del Stena Impero, asegurando que se trata de "una interferencia ilegal" por parte de las autoridades iraníes. "El barco estaba, conforme al Derecho Internacional", según el cual "el derecho de paso no debe ser impedido, por lo que", sostiene Reino Unido en la carta, a la que ha tenido acceso la agencia de noticias Reuters.El Ejecutivo de Theresa May ha asegurado que su prioridad esporque no busca una confrontación con Irán, si bien ha apostillado que "las tensiones actuales son extremadamente preocupantes". "Es inaceptable y sumamente peligroso amenazar a los buques que realizan sus actividades legítimas", ha aseverado.El, ha reaccionado a estas informaciones instando a Downing Street a "contener a las fuerzas políticas domésticas que quieren aumentar la tensión existente entre Reino Unido e Irán más allá de la cuestión de los barcos". "Esto es algo peligroso y poco inteligente en un momento sensible para la región", ha dicho en su cuenta oficial de Twitter, al tiempo que ha recalcado que la nación persa "permanece firme y está preparada para diferentes escenarios", sin precisar cuáles.En un tono parecido,, ha pedido al Gobierno que no se convierta en el "mensajero" del presidente estadounidense, Donald Trump, recordando lo ocurrido con la guerra de Irak. "No queremos acabar siendo los mensajeros o secuaces de Donald Trump", ha dicho Burgon en Sky News, abogando por que Reino juegue un "papel positivo" a favor de la reducción de las tensiones en Oriente Próximo y del acuerdo nuclear.El Stena Impero fue-de Rusia, India, Letonia y Filipinas- mientras navegaba por aguas internacionales cerca del estrecho de Ormuz por una, según informó entonces la Guardia Revolucionaria.Ya el sábado, el jefe de la Organización Marítima y de Puertos de la provincia iraní de Hormozgán, Alá Morad Afifipoor, detalló que elque intentó contactar con el petrolero británico, pero no obtuvo respuesta, por lo que dio aviso a las autoridades iraníes.Además, el portavoz de la Guardia Revolucionaria, el general Ramezan Sharif, dijo que el Stena Impero navegaba por unaescoltado por un buque de guerra de Reino Unido para evitar, precisamente, que fuera interceptado por la República Islámica.Conforme al relato de Teherán,, por lo que finalmente fue abordado con lanchas rápidas y un helicóptero, una actuación que quedó grabada en un vídeo que ha sido difundido en las últimas horas.Toda esta escalada de tensión podría tener su origen en el pasado 4 de julio cuando un destacamento de los Marines británicos apresó el superpetrolero Grace 1, contratado por Irán, cuando, lo que supondría un incumplimiento de las sanciones impuestas por la Unión Europea contra el Gobierno que preside Bashar al Assad. Desde entonces, el Grace 1 permanece bajo custodia de las autoridades británicas en Gibraltar. Lay ha advertido de que adoptaráEl, ha advertido este domingo de que la actual escalada de tensión entre Irán y Reino Unido por la captura de buques podría llevar aque ha urgido a evitar. "Se trata de evitar la guerra", ha dicho en una entrevista publicada por el dominical Bild am Sonntag. "Todos los esfuerzos (que llevamos a cabo) junto a los socios europeos y a los países de la región están dirigidos a este fin", ha apuntado.El jefe de la diplomacia alemana ha augurado además que, "en el caso de que se produjera una escalada militar incontrolada,". Así las cosas, "se necesita una diplomacia inteligente que mantenga abiertos los canales de comunicación (entre las partes), que encuentre formas de crear confianza y reduzca las tensiones, aun cuando esto parezca difícil".Maas ha urgido a "hacer valer la voz de la razón y no dejar el campo a disposición de quienes quieren agravar el conflicto". En concreto,, lamentando que la situación es cada vez "más peligrosa"., para frenar así la escalada de tensión en el golfo Pérsico. "El Sultanato (de Omán) hace un llamamiento a no exponer a la región a riesgos que afecten a la libertad de navegación", ha dicho la cadena estatal Oman TV en su cuenta oficial de Twitter. Además, la nación árabe, insistiendo en la necesidad de que resuelvan sus diferencias por vías diplomáticas.Omán se suma así a, que hay ha exigido a Irán que ponga fin de inmediato a sus acciones "irresponsables".La, que fue remolcado a Irán después de que desapareciera de los mapas de seguimiento de barcos en el Estrecho de Ormuz el pasado 14 de julio.Ante esta situación, Panamá ha iniciado este viernes el proceso para, después de que una investigación haya determinado que el petrolero había "violado la normativa internacional de manera deliberada" al no informar de una situación inusual, según ha confirmado la autoridad en un comunicado. "Es completamente inaceptable que", ha añadido.Por su parte, Irán ha dicho que remolcó un barco en sus aguas desde el estrecho después de que el buque emitiese una llamada de socorro. Aunque Teherán no haya nombrado el barco,. Las autoridades estadounidenses han indicado que no están seguros de si el petrolero fue capturado por Irán o rescatado después de tener que hacer frente a una serie de fallos mecánicos, como afirma Teherán.La autoridad marítima de Panamá ha avisado de queo el Derecho Internacional en el marco de la disputa por la interceptación en Gibraltar de un petrolero iraní acusado de intentar burlar las medidas punitivas de la UE sobre Siria. Washington ha pedido una mayor seguridad para las embarcaciones en el Golfo.