May se despide con buenos deseos para Johnson y la intención de seguir trabajando como diputada rasa

Publicada el 24/07/2019 a las 16:02 Actualizada el 24/07/2019 a las 16:24

Duro choque con Jeremy Corbyn

La primera ministra saliente de Reino Unido, Theresa May , se ha despedido este miércoles del cargo deseando "buena suerte" a su sucesor, Boris Johnson , que tomará posesión en las próximas horas, y declarándose, ha informado Europa Press.May ha augurado que la prioridad inmediata de Johnson será. "Le deseo buena suerte", ha dicho en unas breves declaraciones a la prensa frente al número 10 de Downing Street.Ya en primera persona, ha asegurado que ha sido "un gran honor" ejercer de primera ministra y ha dado las gracias a quienes la han acompañado en estos tres años de Gobierno "porque nada se consigue solo". No obstante, ha indicado que también se siente "honrada" de poder sirviendo a Reino Unido en esta nueva etapa como diputada rasa en la Cámara de los Comunes. "Este es un", ha proclamado, confiando en que las niñas británicas se hayan sentido inspiradas por su figura.Esta vez, May, que ha comparecido junto a su marido, Philip, ha podido contener las lágrimas que se le saltaron cuando el pasado mes de mayo anunció su decisión de dejar el cargo. Al término de su discurso, ha recibido el aplauso de las personas congregadas en torno a Downing Street.May se ha sometido este miércoles a su última sesión de control en el Parlamento y lo ha hecho protagonizando un. May ha sido recibida con vítores por parte de la bancada conservadora, una escena radicalmente distinta a las vividas meses atrás en el marco de sus tres tentativas para conseguir que sus señorías dieran luz verde al acuerdo del Brexit negociado por su Gobierno y la UE, cuando fue abucheada por algunos tories.La mandataria ha arrancado declarándose "encantada" de ceder la vara de mando a Johnson, su ex ministro de Exteriores. "Es un hombre con el que he trabajado en mi Gabinete", destacando que fue uno de los ministros que abogó por materializar el Brexit, principal objetivo del futuro Gobierno.A este respecto, el diputado laborista Kevin Brennan ha preguntado a May si "", ya que Johnson capitaneó un pequeño motín en el Gabinete contra el acuerdo del Brexit que llevó a su dimisión y a la de otros ministros. May ha rehusado responder a la pregunta, limitándose a decir que Johnson "seguirá con las políticas que han mejorado la vida de tantas personas en todo el país", en alusión al historial de su Gobierno.Corbyn también ha comenzado con palabras amables para May, de la que ha valorado su "sentido del deber público" y la "presión" que ha soportado. Sin embargo, ha cargado rápidamente, instando a la aún líder conservadora a aprovechar "esta época más relajada" para hacer oposición a Johnson, que ha prometido que. Ella ha respondido negando con la cabeza.Además, ha incidido en la, argumentando que Johnson no tiene un mandato electoral para apostar por el Brexit duro, tal y como planteó el martes nada más conocerse que el ex ministro de Exteriores y ex alcalde de Londres sería el próximo primer ministro.Corbyn ha preguntado directamente a May si no cree que haya que llamar de nuevo a las urnas., ha continuado May. "Y como líder de un partido que ha aceptado que su tiempo se ha acabado, quizá es hora de que usted haga lo mismo ¿no cree?", le ha espetado.El jefe de la oposición británica también ha hecho un repaso de los tres años de Gobierno de May, reprochándola que la pobreza infantil, de los pensionistas y de los trabajadores se ha disparado, además de que el número de personas sin hogar también ha aumentado., ha argumentado.La primera ministra ha defendido la política social de su Ejecutivo, asegurando que ahora hay más niños en mejores colegios y más gente que consigue su primer trabajo, y ha señalado a Corbyn por "jugar a la política"., ha afirmado.