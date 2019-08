Julio de 2019 iguala y puede que supere al mes más cálido jamás registrado, con temperaturas récords en todo el mundo

Publicada el 02/08/2019 a las 17:06 Actualizada el 02/08/2019 a las 17:28

Consecuencias del calor: deshielo, incendios y CO2

Julio de 2019a julio de 2016 comodel que se tienen datos, e incluso puede que loy se convierta en el mes más caluroso jamás observado, según nuevos datos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y del servicio de Copernicus relativo al cambio climático. Este nuevo récord se produce después de registrarse elmás cálido del que se tiene constancia, según informa Europa Press.La OMM se encarga de integrar en el sistema de las Naciones Unidas los datos del servicio de Copernicus relativo al, de cuya gestión se encarga el(CEPMPM). Hasta el momento, julio de 2016 era el mes más cálido del que se tenían datos, pero las nuevas cifras indican que, si se tienen en cuenta los primeros 29 días del mes, julio de 2019 ha sido tan cálido como julio de 2016 e incluso puede que su temperatura acabe siendo"Siempre ha hecho calor en verano, pero estas temperaturas no se registraban cuando éramos jóvenes, ni cuando lo eran nuestros abuelos", ha asegurado el secretario general de las Naciones Unidas,, al dar a conocer los datos en Nueva York."Todo apunta a que elserá eldel que se tienen datos. Solo este año, se han pulverizadodesde Nueva Delhi hasta Anchorage, desde París hasta Santiago, desde Adelaida hasta el círculo polar ártico. Si no hacemos nada parael cambio climático ahora, esos fenómenos meteorológicos extremos serán solo la. Y, además, el iceberg también se está derritiendo a gran velocidad", ha explicado Guterres."Debemos prevenir una-ha añadido-. Es la, una batalla para luchar por nuestras vidas. Y es una batalla que podemos y debemos ganar".La OMM recuerda que en la última semana de julio el calor "ha sido excepcional en todo el mundo". Así, else registraronde temperatura en Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos y Reino Unido, y se elaboraronen los que, por primera vez, se incluyeron temperaturasvivió el día más cálido del que se tienen datos, al alcanzar una temperatura dea las 16.32 horas, un valor sin precedentes desde que se empezaron a realizar mediciones.El aire cálido procedente delfue el causante de la, según la OMM, que detalla que posteriormente se desplazó de Europa central a los. En, las estaciones meteorológicas registraron nuevos récords el 27 de julio, y en 28 emplazamientos se dieroncon temperaturas superiores a los 20 °C. En lastambién se establecieron nuevos máximos históricos: 33,2°C el 28 de julio en la capital, Helsinki, y 33,7 °C en la localidad de Porvoo, en el sur del país."Julio supone un nuevo episodio de la historia climática, dado que se han establecido docenas de nuevos récords de temperatura a nivel local, nacional y mundial", ha afirmado el secretario general de la OMM,"El calor excepcional ha ido de la mano de una alarmanteen Groenlandia, el Ártico y los glaciares europeos. Por segundo mes consecutivo,sin precedentes han devastado el, calcinando bosques antaño vírgenes que ahora, en lugar de absorber dióxido de carbono, se han convertido en abrasadorasde gases de efecto invernadero. No es ciencia ficción. Es la realidad del cambio climático. Está pasando y se agravará en el futuro si no adoptamos medidas urgentes para combatirlo", ha alertado."Según las previsiones de la OMM, 2019 será uno de los cinco años más cálidos de los que se tiene constancia, y el período 2015-2019 será el quinquenio más caluroso jamás registrado.para hacer frente a peligrosos aumentos de temperatura que tendrán numerosas repercusiones para nuestro planeta", ha aseverado.La OMM prevé que las temperaturas excepcionalmente elevadasdel manto de hielo de, que ya fue objeto de un episodio generalizado de fusión entre el 11 y el 20 de junio. Así, ladurante la estación se acerca al, según explican científicos especializados en el clima polar encargados de la vigilancia del manto de hielo de Groenlandia.Según el, esto repercutirá también en el hielo marino del. A causa de su retroceso, durante la primera mitad de julio, la pérdida de hielo registró valores equiparables a los observados en 2012, el año con lamás baja en el mes de septiembre a tenor de los registros satelitales.Las altas temperaturas también avivaron los incendios forestales en el Ártico, en particular en Groenlandia, Alaska y Siberia. Elcalcula que, a 29 de julio, los incendios forestales declarados enhabían afectado una superficie de, en la que 745 focos activos habían provocado unde ingentes proporciones, mientras que el humo fue claramenteEl servicio de vigilancia atmosférica de Copernicus, del CEPMPM, estima que, en julio de 2019, las emisiones de CO2 provocadas por los incendios forestales declarados en el círculo polar ártico, un valor comparable a las emisiones anuales por quema de combustibles fósiles en Colombia en 2017. Esa cifra supone uncon respecto a los niveles de julio de 2018 y supera el récord anterior fijado en el mes de junio.La ola de calor de julio se produjo después de que, en el mes de junio, tuviera lugar otra ola de calor excepcionalmente intensa que se dio en fechas anormalmente tempranas y que marcó nuevos récords de temperatura en. A raíz de ese primer episodio, el mes de junio fue el más cálido jamás registrado en el continente, con una temperatura mediade lo normal, según la OMM.