Publicada el 04/08/2019 a las 15:07 Actualizada el 04/08/2019 a las 16:36

El Paso es una ciudad de mayoría hispana

Funcionarios de las fuerzas de seguridad se encuentran examinando unpara determinar. Lasdel texto podrían hacer que los asesinatos se investiguen como uno unsi las autoridades determinan que está vinculado con el tiroteo, según informaciones de The New York Times Aunque las autoridades advierten de que aún no han verificado que, que se encuentra declarando ante la policía,publicado de manera anónima, fue suficiente para que el gobernadorhablara de nexos con "El manifiesto declara su apoyo al tirador que asesinó a 51 personas en Christchurch, Nueva Zelanda , detallaque obtienen poder en Estados Unidos y parece referirse a, incluidas las armas.Se trata de un panfleto de, titulado, lleno de odio hacia los inmigrantes y los hispanos. "Los hispanos tendrán el control del gobierno local y estatal de mi amada Texas y cambiarán la política para ajustarse mejor a sus necesidades", decía el manifiesto. Añadía que los políticos de ambos partidos tienen la culpa de que Estados Unidos esté ", pero que la "fuerte población hispana en Texas nos convertirá en un baluarte demócrata". "Si podemos librarnos de la suficiente cantidad de gente", prosigue, "nuestro modo de vida será más sostenible".Durante meses, El Paso ha estado bajo los focos de todo el país, puesy las zonas circundantes.Las olas de migrantes y lahan llamado la atención del presidente estadounidense, de los legisladores demócratas y los candidatos presidenciales. El Paso es una ciudad de mayoría hispana, de 682.000 habitantes, que desde hace mucho tiempo ha tenido unadebido a su cercanía y sus vínculos con, su población hermana en México.