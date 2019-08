El 'Open Arms' entra en aguas italianas pese al rechazo de Salvini

Publicada el 15/08/2019 a las 11:04 Actualizada el 15/08/2019 a las 12:41

Día 14.

Avistamos tierra. Lampedusa.

Con el decreto de Salvini suspendido, estamos en aguas de Italia con autorización.

Todavía sin puerto, pero el fin de esta pesadilla está más cerca.

La humanidad tiene que prevalecer entre tanto sinsentido. #PuertoSeguroYa pic.twitter.com/u2gbNAO0Ax — Open Arms (@openarms_fund) August 15, 2019

El Open Arms no se fía "mucho" de que España acoja a parte de los migrantes

El barco de la ONG Open Arms, con 147 migrantes y refugiados a bordo,, horas después de que el ministro del Interior, Matteo Salvini, prohibiese expresamente la entrada del buque en territorio italiano."Ya fondeado en aguas italianas con autorización por parte de las autoridades. El decreto de Salvini ha dejado de tener efecto a pesar de las amenazas de uno nuevo", ha anunciado la ONG esta madrugada, un día después de que el Tribunal Administrativo de Lazio autorizase este movimiento.Ahora el barco espera algún permiso para atracar en puerto y desembarcar a los migrantes. ", ha destacado la organización.Sin embargo, esta misma noche, Salvini ha informado por Twitter de que había firmado una "para impedir la entrada en aguas italianas del Open Arms. En su opinión, "quien trabaja para reabrir los puertos no lo hace por rencor a Salvini, perjudica al pueblo italiano".En su dictamen, el tribunal italiano había aceptado el recurso formulado por la ONG española contra el Ministerio del Interior, el de Defensa y el de Infraestructuras, a la luz de la, habida cuenta que buena parte de los rescatados llevan más de trece días a bordo.Por ello, ha autorizado "la entrada el barco Open Arms en aguas territoriales italianas" y que con ello "a las personas rescatadas", como ya se ha hecho "en los casos más críticos", en referencia a la evacuación de dos bebés y sus familias con destino a Italia en las últimas horas.El jefe de misión en Italia de Open Arms,ante la "inacción" y los "ataques" del Gobierno español en los últimos días.Así lo ha señalado Gatti en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, tras la información publicada por El País que asegura que el Gobierno español estaría dispuesto a acoger a parte de los migrantes del Open Arms.", ha indicado Gatti sobre la posible acogida de migrantes en España, criticando la "inacción" y los "ataques" del Ejecutivo de Pedro Sánchez durante 14 días. "Hemos vistopor parte miembros del Gobierno español, no nos fiamos mucho", ha apostillado.Gatti ha explicado que, después de que el tribunal administrativo regional para el Lazio haya tumbado el decreto de seguridad del Ministerio del Interior italiano, Matteo Salvini, que se lo impedía, la ONG Proactiva Open ArmsEn este sentido, Gatti considera queporque los demás ministros italianos no la han suscrito, por lo que desde el buque humanitario confían en poder desembarcar próximamente."Es la obligación, hemos informado a las autoridades de la situación de emergencia,y hemos preparado todo tipo de documentación médico psicológica", ya que se trata de la salvaguarda de la salud de las personas", ha enfatizado Gatti, quien sin embargo ha lamentado que "la política últimamente la está pisoteando". De esta forma, ha denunciado el "" de los 147 migrantes a bordo de la embarcación y ha querido destacar el trabajo "excepcional" realizado.El Ejecutivo ha asegurado estar trabajando con la Comisión Europea y otros países de la UE para lograr unaa la situación del barco, según las mismas fuentes.