El Gobierno de Groenlandia aclara a Trump que el territorio "no está en venta"

Publicada el 16/08/2019 a las 17:12 Actualizada el 16/08/2019 a las 17:23

Elha manifestado este viernes que el territoriodespués de que el diario estadounidense Wall Street Journal revelara eldel presidente de Estados Unidos,, sobre la posibilidad de adquirirlo, según informa Europa Press.Según el Wall Street Journal, Trump lleva tiempo deslizando esta idea a sus asesores para conocer lade este proyecto, y ha pedido a su abogado queesta cuestión. De acuerdo con el diario, los asesores estánsobre esta cuestión, que algunos elogiaron como unay otros como unaCon una población aproximadamente de, Groenlandia es una, y aunque su gobierno decide sobre la mayoría de los asuntos internos,se encarga de la política exterior y de seguridad."Mantenemos unacon Estados Unidos", ha explicado el Gobierno de Groenlandia en un comunicado donde interpreta los comentarios de Trump como una "expresión de su" en el país."Por supuesto, Groenlandia no está a la venta", aclara el Gobierno en un comunicado, sin hacer más comentarios "dada la naturaleza no oficial de la noticia".Otros políticos daneses que han respondido a la noticia del Wall Street Journal se han declarado tan sorprendidos por la información que creen que se trata de una, como ha señalado en su cuenta de Twitter el ex primer ministro del paísLa diputada por Groenlandia—una de las dos representantes del territorio en el Parlamento danés—, también ha rechazado la idea. "a la idea de que Trump compre Groenlandia. Por el contrario, creo que el único camino para una Groenlandia más independiente pasa por una sociedad en", ha escrito en la misma red social.