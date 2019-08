Open Arms lamenta la "pesadilla" de 134 migrantes tras 16 días a bordo

Publicada el 17/08/2019 a las 13:26 Actualizada el 17/08/2019 a las 14:45

Día 16.

La ONG Proactiva Open Arms ha lamentado este sábado la "pesadilla" que les ha tocado vivir a los, informa Europa Press."El mundo es testigo deque soportan la espera en la cubierta #OpenArms", destaca en un tuit. "Solo la falta de voluntad de los despachos que toman decisiones les aparta de un puerto seguro", añade.Este viernes el Centro Nacional de Coordinación de Socorro Marítimo que depende del ministerio de Transporte del Gobierno de Italia envió la orden al puerto depara que se autorizara sin más retraso el ingreso de la nave Open Arms en el puerto de la isla, según informaciones de la Cadena Ser.El fundador de Open Arms,, ha llamado la atención al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, sobre la situación a bordo del Open Arms: "", ha afirmado este sábado en un tuit recogido por Europa Press.Junto al tuit, Camps ha compartido un vídeo en el que describeque viven los 134 migrantes rescatados por Open Arms hace más de dos semanas. Ha lamentado que lleven ya 17 días de confinamiento en la embarcación, algo que dificulta la convivencia: "Ni siquiera a un detenido se le puede tratar de esta manera".El fundador de Open Arms ha criticado que ese confinamiento se dé a pesar de que hay "un gobierno europeo que tiene una resolución judicial encima de la mesa" que lo obliga a evacuar a los migrantes para que reciban asistencia médica. "", ha concluido.La vicepresidenta del Gobierno en funciones,, ha asegurado este sábado que los puertos españolesy cuando hay barcos cercanos en aguas nacionales estos "no corren nunca riesgo". Así ha respondido Calvo, momentos antes de visitar la Feria de Málaga, a las preguntas de los periodistas sobre la embarcación"Este Gobierno va a dar siempre,, de manera coherente y rotunda señales democráticas de cómo se tiene que comportar una democracia europea, así que en esto no toca más que pedirles a todos los demás que cumplan con sus obligaciones", ha indicado Calvo.La vicepresidenta en funciones ha afirmado que ", de la normativa comunitaria y de la legislación española de ayuda humanitaria y de seguridad en nuestras fronteras" y ha añadido quecon las instrucciones del Gobierno.Calvo ha resaltado que España no necesita "foco mediático, ni situaciones especiales" porque para el Gobierno "los inmigrantes son todos iguales cuando están en aguas españolas y en puertos españoles:".Asimismo, ha incidido en que los puertos españoles "están abiertos a la ayuda humanitaria", ya que lo demuestran "cada día con una", mientras que "a donde arrastran las perspectivas a las que lleva la ultraderecha en la política europea cada día son más inquietantes", ha apuntado.En este sentido ha precisado que "la política alemana hoy está en alerta para no dejar ni un espacio libre a la ultraderecha;". "Esto es lo que viene y lo que tenemos que afrontar", ha avanzado. "Hace mucha falta que la ciudadanía, las instituciones y desde luego la democracia se defienda del radicalismo de la ultraderecha, como estamos viendo en una situación completamente lamentable", ha dicho, a lo que ha añadido queAsí, ha remarcado que España es el país que "más y mejor cumple las normas, legislación, seguridad y derechos humanos" y ha incidido en que Salvamento Marítimo "tiene instrucciones de rescatar en las aguas españolas a todas aquellas personas que puedan perecer para no seguir ayudando a que los océanos, y en este". Por último, la vicepresidenta en funciones ha indicado que corresponde a todos cumplir con las normas, no solamente a los Estados, también a las personas físicas y jurídicas y a cada uno mantenerse en los límites en los que la legalidad le obliga.