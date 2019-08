Arranca en Biarritz la cumbre del G7 con el 'Brexit', el medio ambiente y la guerra comercial como telones de fondo

Publicada el 24/08/2019 a las 13:51 Actualizada el 24/08/2019 a las 14:23

Lamento a posição de um chefe de Estado, como o da França, se dirigir ao PR brasileiro como "mentiroso". Não somos nós que divulgamos fotos do século passado para potencializar o ódio contra o Brasil por mera vaidade. Nosso país, verde e amarelo, mora no coração de todo o mundo. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 23. kolovoza 2019.

Tusk amenaza con represalias si EEUU impone aranceles a Francia

La ciudad francesa de Biarritz se dispone a acoger desde este sábadoen medio de tres frentes abiertos: la guerra comercial entre EEUU , que esta semana ha conocido una nueva escalada, y el enorme incendio declarado desde hace casi un mes en el Amazonas , intrincado en la agenda de la lucha contra el cambio climático que defienden todos los líderes del grupo exceptuando al hombre que volverá a ser protagonista del evento, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , informa Europa Press.El mandatario estadounidense se ha dejado sentir incluso en pleno vuelo a Francia. Hace unas horas, en su cuenta de Twitter, Trump ha amenazado conen represalia contra las intenciones de París de aplicar un impuesto dirigido a las grandes empresas de tecnología estadounidenses.Trump ha admitido que no es un "gran fan" de las compañías tecnológicas, pero que, sin embargo, estas compañías "son estadounidenses y francamente". "Ycomo nunca antes lo hemos hecho", ha añadido. Se espera también que Trump comente en profundidad otra reciente amenaza: la de ordenar a las compañías estadounidenses que, después de una nueva subida mutua de aranceles.Otro gran protagonista será. El flamante primer ministro británico aprovechará su visita para seguir comunicando a sus homólogos internacionales sus planes de futuro para la salida de Reino Unido de la Unión Europea , que el mandatario tiene intención de declarar en la fecha límite del 31 de octubre con o sin acuerdo con las autoridades de Bruselas, con el peligro para la economía que ello podría suponer.Sobre la cuestión del medio ambiente, se espera que el presidente de Francia, Emmanuel Macron , vuelva a exhibir su faceta detras el enfrentamiento que ha protagonizado esta semana con el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro , a quien ha acusado de inacción ante el monumental incendio que está arrasando la selva amazónica.Bolsonaro, por su parte, ha criticado que Macron le haya tachado de "mentiroso" por las supuestas divergencias en materia medioambiental y. "Lamento que un jefe de Estado como el de Francia se dirige al presidente brasileño como mentiroso", ha señalado Bolsonaro en su cuenta de Twitter, en aparente alusión a las críticas vertidas desde París en las últimas horas por los incendios en la Amazonia."Teniendo en cuenta la actitud de Brasil estas últimas semanas, el presidente de la República no puede sino constatar que" el pasado mes de junio, ha señalado la Presidencia gala este viernes. París considera que Bolsonaro "ha decidido no respetar sus compromisos climáticos ni comprometerse en materia de biodiversidad". Trump, sin embargo, es un escéptico declarado del cambio climático y es considerado como un aliado del ultraderechista presidente brasileño.El presidente del Consejo Europeo , Donald Tusk, ha dado comienzo a la cumbre del G7 con una, al que ha advertido de que se encontrará con una represalia de la UE si decide imponer aranceles al vino francés, y a Rusia, a la que ha asegurado que no se reincorporará al grupo del que fue expulsada por hacerse con el control de la península de Crimea, que el bloque europeo considera territorio ucraniano., ha zanjado Tusk en su rueda de prensa inicial, que ha coincidido justo con el aterrizaje del avión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien esta semana defendió al presidente ruso,, antes de lamentar su ausencia en esta cumbre como antiguo integrante en el entonces G8.En lo que se refiere a Francia, Tusk ha denunciado que Trump no puede usar los aranceles por motivos políticos tras conocer que el presidente norteamericano podría imponer aranceles al vino francés si Francia hace efectiva su propuesta de gravar con un impuesto adicional ( la tasa GAFA o tasa Google ) a las compañías estadounidenses en su territorio.De igual modo, Tusk ha avisado de quesin acuerdo previo, en un mensaje dirigido al primer ministro británico, Boris Johnson, también presente en la cumbre. "Espero que no quiera pasar a la historia como 'Don Sin Acuerdo'", ha declarado.Tusk ha descrito esta cumbre -en la que se abordarán también cuestiones como el medio ambiente, con el incendio del Amazonas como tema principal, y la guerra comercial entre Estados Unidos y China- como "una difícil prueba de solidaridad y de unidad tras un año difícil", en el que los líderes de los países más industrializados del mundo han tenido dificultades para encontrar un lenguaje común.