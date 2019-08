Al menos 29 detenidos en Hong Kong por las protestas contra el Gobierno

Publicada el 25/08/2019 a las 13:06 Actualizada el 25/08/2019 a las 14:22

La policía de Hong Kong ha, en donde algunos manifestantes han lanzado cócteles molotov contra las fuerzas de seguridad, que han respondido a su vez con gases lacrimógenos , al mismo tiempo que el centro financiero asiático se prepara para una nueva jornada de manifestaciones, informa Europa Press. La policía antidisturbios y los manifestantes de Hong Kong volvieron a enfrentarse tras las pacíficas manifestaciones de la semana pasada contra el Gobierno del territorio. Previamente cuatro estaciones de metro de la MTR habían sido cerradas debido a las protestas.La policía ha señalado en una declaración oficial quey que. Entre los detenidos se encontraba también el, según ha informado la cadena pública RTHK.Los manifestantes perciben queal percibir un incremento de la presión de las fuerzas de seguridad del territorio, mientras la policía ha vuelto a recurrir a los gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes este domingo. Hasta ahora,, que incluyen, entre otras medidas, una investigación independiente sobre la brutalidad policial, la retirada total del proyecto de ley de extradición y la plena democracia., afirma la manifestante Phoenix Ip. "Creo que el control del Gobierno es cada vez más férreo y posiblemente estemos ante nuestra última pelea", ha añadido. "Soy bastante pesimista respecto al futuro. Pero quiero decir a la próxima generación que,", ha declarado durante su asistencia a la protesta de este domingo en el barrio de Kowloon.Otro de los manifestantes, Chevron Hor, ha lamentado que China está efectuando cada vez más presión para terminar de incorporar el sistema judicial hongkonés, en principio independiente según el acuerdo de devolución firmado con Reino Unido y ejecutado en 1997. "China no solo no quiere perdernos, sino quey que actuemos como la gente de allí, y a mí me parece que ninguno de nosotros queremos eso", ha declarado.Las protestas en Hong Kong, que comenzaron en junio, se iniciaron para exigir la ley de extradición que permitía que los sospechosos de cometer algún delito en Hong Kong fueran extraditados a la China continental, aunque. Esta situación está afectando a la economía y el turismo de la ciudad. Las empresas, entre ellas grandes bancos y los promotores inmobiliarios, han pedido una restauración de la ley y el orden.