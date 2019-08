Francia invita por sorpresa al G7 al ministro de Exteriores de Irán para una reunión con Macron

Publicada el 25/08/2019 a las 17:39 Actualizada el 25/08/2019 a las 21:02

El G7 da permiso a Macron para mantener los contactos con Irán...

Point sur les avancées après une matinée de travail au #G7Biarritz. pic.twitter.com/etWPBaH6LX — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 25, 2019

... Y Trump lo niega

El ministro de Exteriores de Irán , Mohamad Yavad Zarif, ha aterrizado este domingo por sorpresa en el aeropuerto de Biarritz para entrevistarse con los líderes del G7 reunidos en la ciudad francesa . La visita ha sorprendido en particular al presidente estadounidense, Donald Trump , según han reconocido fuentes de la Casa Blanca.El Palacio del Elíseo ha matizado que. "En esta fase no hay ninguna reunión prevista con los estadounidenses", ha destacado la Presidencia gala, que no aclara si Trump estaba al tanto de la visita. La llegada de Zarif ha sido "una sorpresa", según ha explicado un responsable de la Casa Blanca, que ha subrayado que por el momento no está prevista ninguna reunión con representantes estadounidenses.La visita,, ha permitido a Zarif entrevistarse con el presidente francés, Emmanuel Macron , y con los ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Yves Le Drian, y de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, para intentar avanzar en las propuestas planteadas por ambas partes para intentar rebajar la tensión. Han sido. "Continúa la diplomacia activa de Irán en busca de un compromiso constructivo. Me he reunido con Macron al margen del G7 de Biarritz después de extensas conversaciones con Le Drian y Le Maire y tras una. El camino por delante es difícil, pero vale la pena intentarlo", ha publicado Zarif en su cuenta oficial en Twitter.Fuentes francesas han indicado que la visita de Zarif ha servido para, o Instex, paray preservar así el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), firmado en 2015, estipulaba a grandes rasgos que Irán podría acceder a los mercados internacionales siempre y cuando garantizara el carácter pacífico de su programa nuclear.Tras conocerse la llegada de Zarif, la canciller alemana, Angela Merkel , ha defendidopara resolver las tensiones entre Estados Unidos e Irán. "Tenemos que buscar un modo de reducir la tensión o de lo contrario Irán podría renegar aún más de sus compromisos en septiembre", ha apuntado en declaraciones a la prensa. Además ha aclarado que fue informada de la llegada de Zarif poco antes de su aterrizaje., hasta el punto de que Zarif ya mantuvo el pasado viernes un diálogo con el presidente francés sobre el actual estado de relaciones y la puesta en marcha de un mecanismo comercial conjunto para proteger a la economía iraní, debilitada tras la restauración de las sanciones. Macron intenta buscarpara mantener los compromisos y amortiguar las sanciones estadounidenses. "Francia ha presentado algunas ideas y nosotros hemos presentado algunas ideas sobre cómo seguir y los pasos que tiene que dar cada una de las partes", declaró el ministro iraní tras la reunión, según la agencia de noticias ILNA.De hecho, antes de esta llegada por sorpresa, Macron había recibido elpor parte de todos los países del G7, menos Estados Unidos, para seguir desempeñando su función de enlacetras discutir las tensiones con la república islámica durante una sesión de trabajo mantenida durante la noche del sábado.Fuentes del Elíseo han explicado que las dos prioridades siguen siendo siendo. "Como presidente del G7, el presidente ha recibido el permiso para discutir y enviar un mensaje a las autoridades iraníes sobre la base de los intercambios que tuvimos anoche", han añadido estas fuentes.Tras hacerse público este permiso,para que siga manteniendo los contactos con Irán, aunque no ha puesto objeciones al respecto. "Yo no puedo impedir que la gente hable. Si quieren hablar, pueden hablar", ha declarado Trump. "", ha declarado.Macron ha respondido a su homólogo estadounidense recordando quey por tanto el mandato que otorgue al propio Macron para negociar con Irán también lo es. "El G7 es un club informal (...). Seguiremos actuando unos y otros, cada en su función (...).que se otorgue en el marco del G7, no existe", ha subrayado el presidente francés en declaraciones a la prensa.Irán y Estados Unidos atraviesan un momento de extraordinaria tensión diplomática después de quey restaurara las sanciones previamente suspendidas gracias a un pacto que reincorporó a la república islámica a los mercados internacionales. Desde entonces, ambos países han protagonizado numerosos episodios de fricción, como el derribo de un dron estadounidense el pasado mes de junio presuntamente sobre espacio aéreo del país árabe.Irán pide que se le permita exportary aspira a poder vender 1,5 millones como gesto para facilitar las negociaciones y, desvirtuado desde la salida de Estados Unidos del mismo, hace un año, según ha explicado un responsable diplomático iraní en declaraciones a Reuters.