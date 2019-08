Las siete grandes potencias envían 20 millones a los países de la Amazonía mientras Leonardo di Caprio dona él solo 4,5 millones

Publicada el 26/08/2019 a las 17:18 Actualizada el 26/08/2019 a las 17:39

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado un acuerdo de los países del G7 para dar a los países de la Amazonia una ayuda de, toda vez que "la pérdida del principal pulmón del planeta es un problema mundial"."Nadie puede decir que no le concierne", ha afirmado Macron, quien ha adoptado una posición de liderazgo en este asunto a costa de, que incluso ha caído en el terreno personal en sus críticas.El presidente galo, que ha comparecido ante los medios en el marco de la cumbre del G7 en Biarritz, ha confirmado también que sigue con "mucha atención" los fuegos que afectan a varios países del África subsahariana, "principalmente" República Democrática del Congo, ya la anunciada para la Amazonia.La cuestión medioambiental, sin embargo, no ha estado exenta de polémica en la cumbre, que ha acogido este lunes por la mañana una reunión sobre el clima, Donald Trump. Macron ha justificado esta ausencia alegando que le coincidía con encuentros bilaterales.El actor Leonardo DiCaprio ha donado a través de su organización Earth Alliancepara la preservación de la selva amazónica, tras el reciente aumento de incendios forestales en esa zona.La organización pretende de esta maneraen sus esfuerzos por proteger los hábitats sensibles dentro de la Amazonia, tal y como recoge Europa Press de Variety.Instituto Associacao Floresta Protegida (Kayapo), Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB), Instituto Kabu (Kayapo), Instituto Raoni (Kayapo) e Instituto Socioambiental (ISA).Según el sitio web de la fundación, el Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE) de Brasil, un fuerte aumento en comparación con los 40.000 incendios del año pasado. Desde Earth Alliance se atribuye en gran medida este crecimiento a la deforestación por las operaciones de ganado y los cultivos alimentarios. "La selva tropical más grande del mundo es una pieza fundamental de la solución climática global. Sin el Amazonas, no podemos controlar el calentamiento de la Tierra", señaló DiCaprio en una publicación de Instagram.Earth Alliance fue. Está dirigida por un equipo de gestión independiente de científicos y conservacionistas que trabaja para proteger los ecosistemas y la vida silvestre, garantizar la justicia climática, apoyar las energías renovables y garantizar los derechos indígenas.Mientras,en redes sociales al incendio del Amazonas con el hashtag #PrayForAmazonas (Reza por el Amazonas) reclamando además una mayor concienciación medioambiental para evitar este tipo de desastres naturales.Por ejemplo, el cantante Alejandro Sanz ha lamentado que "la realidad esté superando a la ficción" y ha alertado de que. La banda catalana Love of Lesbian ha aludido a la letra de una de sus canciones de 2012 –'Se zamparon todo el Amazonas, les dejaron solo una rotonda. Te da igual, no es occidental'– para hablar de la "tristeza de que se haga real".Por su parte, Carlos Vives ha lamentado cómoa sus "hermanos mayores". "He aquí los frutos, ¿quienes somos los atrasados?", ha criticado. El grupo colombiano Aterciopelados ha instado a "pensar" en la Amazonia y en "todos sus habitantes, animales, vegetales y humanos".Maná se ha mostrado beligerante con el Gobierno de Bolsonaro instado a "todos los ciudadanos del mundo a unirse. "La guerra no está perdida, solo algunas batallas: la guerra podemos ganarla", ha añadido.Mientras, Bunbury ha recordado que la selva amazónica "proporciona el 20% del oxígeno del mundo y es el hogar de hasta el 30% de todas las especies", y aún con eso ha criticado que haya estado en llamasAsimismo, los cantantes latinos Ricky Martin, Camila Cabello y J.Balvin han pedido a las autoridades brasileñas quey, a los medios de comunicación, que difundan mas los devastadores incendios que desde hace tres semanas están arrasando el conocido como "el pulmón de la Tierra".El actor Dani Rovira ha ironizado para asegurar que"que no se va a acordar de ella ni las cucarachas". En Estados Unidos, uno de los principales defensores del medioambiente, Leonardo DiCaprio, ha subido a su Instagram una imagen del incendio con un texto que apunta al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, como principal responsable de la "aceleración de la deforestación".