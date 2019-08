Macron convoca una cumbre en "semanas" entre Trump y Rohani

Publicada el 26/08/2019 a las 18:28 Actualizada el 26/08/2019 a las 19:03

Trump expresa su voluntad de llegar a acuerdos comerciales con China y la UE

El presidente de Francia,, ha anunciado gestiones para que, "en las próximas semanas", pueda haber unentre el presidente de Irán,, y el mandatario de Estados Unidos,, si bien este último ha matizado que esta reunión solo tendrá lugar "si las condiciones son las correctas", informa Europa Press."Para nosotros hay dos cosas muy importantes:y la situación no puede amenazar la estabilidad de la región", ha subrayado Macron en una rueda de prensa junto a Trump, con quien se ha visto en el marco de lacelebrada en la localidad gala deIrán ha sido uno de los temas que ha marcado la cumbre, entre otras razones por ladel ministro de Exteriores iraní,, en pleno debate político por la continuidad o revisión delsuscrito en 2015 y que Trump sigue tachando deTrump ha dejado claro quede la visita de Zarif y que fue informado de todos los detalles al respecto, algo que también ha confirmado Macron. El presidente francés, interrogado por si pidió permiso a Trump, ha explicado quea su homólogo de la visita al entender que sería "una buena idea".Macron espera que "en las próximas semanas" se pueda seguir avanzando en esta línea de distensión yentre Rohani y Trump, aunque ha evitado dar detalles al respecto. Ambos líderes asistirán en principio a la sesión de laque tendrá lugar enn la segunda mitad de septiembre.Trump está dispuesto "si las circunstancias son las correctas" y, aunque ha insistido en que él nunca habría firmado el acuerdo de 2015 —impulsado por su predecesor en la Casa Blanca,— tienesobre la posibilidad de lograr algún tipo de acuerdo.Para Trump, laspasan por garantizar que Irán, quea las pruebas de misiles balísticos ylas obligaciones de un hipotético acuerdo "a un periodo más largo de tiempo". Irán, ha añadido Trump, tiene "un" y "puede ser una gran nación", pero "no puede tener armas nucleares".El presidente de Estados Unidos,, ha expresado supara llegar a unsiempre que este sea "un buen acuerdo para EEUU", mientras que ha señalado lo difícil que resulta cerrar un trato con la(UE), aunque tambiénen llegar a algún acuerdo con los Veintiocho."La UE es muy dura a la hora de llegar a un acuerdo, pregúntenle a", ha señalado Trump en la rueda de prensa posterior a laen la localidad francesa de, donde ha expresado su confianza en poder llegar a un acuerdo con el bloque europeo sin la necesidad dea los automóviles europeos.En el caso de China, el inquilino de la Casa Blanca ha señalado que el gigante asiático, por lo que ha asegurado que EEUU solo firmará un acuerdo con China, advirtiendo de que "de otro modo, no habrá acuerdo".En este sentido, el presidente de EEUU ha defendido su forma de negociar, así como sussobre las negociaciones, que el pasado viernes parecían alejar definitivamente la posibilidad de un acuerdo. "Es la forma en que negocio, es muy buena para mí y aún mejor para el país", ha afirmado, apuntando que alguien debería haber defendido la posición de EEUU hace muchos años.Por su parte, el presidente francés y anfitrión de la cumbre,, ha expresado su "profundo deseo" de que EEUU y China puedan llegar a un acuerdo para. "Pienso que sería", ha apuntado el presidente galo.Por otro lado, cuestionado sobre la posibilidad de que uno de susacoja la próxima reunión del G7, Donald Trump ha defendido quede la presidencia, asegurando que esta le está costando miles de millones en oportunidades de negocio no aprovechadas.